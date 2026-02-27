Anuncian ley seca antes de las elecciones del 8 de marzo: este será el horario

Ante la proximidad de las elecciones del 8 de marzo, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció múltiples medidas para garantizar la seguridad de votantes y candidatos. Entre otras cosas, se reveló desde cuándo aplicará la acostumbrada ley seca.

(Lea también: La MOE se pronunció sobre el presunto plan del Eln para afectar elecciones en Bogotá: “es de la mayor gravedad”).

El encargado de dar la noticia fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien dio detalles sobre el decreto que se expedirá.

“Entre esos temas etá la ley seca desde el 7 de marzo a las 6 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6 a.m. Cierre de las fronteras el 7 de marzo. Yo he propuesto que sea a las 12 p.m., pero hay que estudiarlo, porque si se hace desde las 7 p.m. como siempre se ha hecho, todas las personas en la frontera me han dicho que se afecta muchísimo el comercio”, explicó Benedetti en una intervención pública. Además, sostuvo que ese cierre de fronteras sería hasta el lunes 9 de marzo a las 6 a.m.

De otro lado, indicó que entre el lunes 2 de marzo y el lunes 9 de marzo solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados. Mientras tanto, Benedetti indicó que el Ministerio del Interior designó múltiples enlaces en los 32 departamentos y en Bogotá para acompañar el proceso electoral.

“Hemos citado también para el próximo 4 de marzo en la ciudad de Bogotá la última Comisión de Seguimiento Electoral para que ustedes desde ahora sepan que se va a convocar para ese día”, puntualizó el ministro Benedetti.

¿Qué implicaciones tiene la ley seca en Colombia?

La ley seca es un instrumento legal que han utilizado los gobiernos para evitar el expendio de alcohol en sus jurisdicciones.

Puntualmente en el caso de Colombia la ley seca es una medida administrativa y policiva que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos o establecimientos abiertos al público durante un periodo determinado.

Históricamente no solo se ha utilizado para elecciones locales y nacionales, sino también eventos de asistencia masiva.