“Me pareció fantástica”: Trump rompió el silencio y se refirió a la conversación con Petro

Donald Trump se refirió a la reunión que sostuvo con Gustavo Petro.

Todo parece indicar que la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, salió de la mejor manera dada las declaraciones del mandatario colombiano cuando acabó el encuentro.

No obstante, solo se conocía por parte de Petro lo que habían dialogado ambos jefes de Estado, pero el presidente de los Estados Unidos rompió el silencio horas después en su Despacho Oval y se refirió para medios de comunicación a lo que sintió al verse con uno de sus mayores contradictores a nivel internacional.

Para Trump, hubo acuerdo con el tema central de la reunión que fue la lucha contra el narcotráfico. De allí aseguró que si bien no eran amigos, tampoco se había sentido ofendido.

“Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido”, declaró Trump.

Finalmente, sin ahondar más allá, Trump declaró su encuentro con Petro “fue fantástico” y trabajan en otros temas.