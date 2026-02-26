Desaparece candidato al Senado Andrés Vásquez: Partido Conservador exige respuestas

El candidato al Senado Andrés Vásquez, del Partido Conservador Colombiano, fue reportado como desaparecido este miércoles en una carretera del departamento del Cesar, según denunció oficialmente esa colectividad política. El hecho ha generado preocupación en el panorama electoral a pocas semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo.

Lea también: ¿Petro votará en las consultas este 8 de marzo? El presidente denuncia fraude y un software opaco

De acuerdo con el pronunciamiento publicado por el partido en la red social X, Vásquez se encontraba en el municipio de Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica, donde tenía prevista una reunión política. “Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez”, expresó la colectividad, al tiempo que pidió celeridad en las acciones de búsqueda.

Elecciones 8 de marzo bajo alerta: desaparece candidato del Partido Conservador en el Cesar

Según la información entregada por el Partido Conservador, las autoridades hallaron el vehículo y las pertenencias del aspirante en la zona, pero hasta el momento no se tiene rastro de su paradero. La colectividad exigió que se activen todos los protocolos de búsqueda y solicitó al Gobierno Nacional garantías de protección y seguridad para los candidatos que participan en el actual proceso electoral.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad electoral en Colombia. A comienzos de mes, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que al menos 171 municipios presentan algún nivel de riesgo por la coincidencia de factores de violencia e indicios de fraude electoral de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo y las presidenciales del 31 de mayo.

Según el informe titulado ‘Mapas y factores de riesgo electoral’, estos riesgos podrían afectar al 11,02 % del censo electoral, lo que equivale a más de 4,5 millones de votantes, cifra que excluye a Bogotá. La MOE alertó que estas condiciones amenazan el normal desarrollo de la jornada democrática en varias regiones del país.

Los mayores focos de riesgo, de acuerdo con el estudio, se concentran en el Pacífico colombiano, el norte del departamento del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el sur de Bolívar y zonas de la Amazonía. En estos territorios persisten dinámicas de violencia armada, control territorial por parte de grupos ilegales y presiones sobre la participación política, factores que podrían incidir en la libertad del voto y en la seguridad de los aspirantes.

La desaparición de Andrés Vásquez se suma así a las alertas sobre el clima electoral en algunas regiones del país. Mientras avanzan las investigaciones y las labores de búsqueda, distintos sectores políticos han reiterado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para garantizar que el proceso democrático se desarrolle en condiciones de transparencia y sin intimidaciones.

Las autoridades no han entregado hasta el momento mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición. Entretanto, crece la expectativa sobre los resultados de las operaciones desplegadas en el Cesar, en medio de un escenario electoral marcado por advertencias de riesgo y llamados urgentes a proteger la integridad de quienes participan en la contienda política.