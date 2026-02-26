¿Ya puede entrar a su app de Bancolombia? El banco restablece sus servicios, pero lanza advertencia

Después de que los servicios de Bancolombia fallaran, por segunda vez en la semana, desde la noche del miércoles 25 de febrero, la entidad anunció el reestablecimiento de sus canales virtuales para personas y empresas. Esto genera un alivio, especialmente, a un día del pago del sueldo para millones de usuarios.

“Todos nuestros servicios para nuestros clientes personas (App Mi Bancolombia, Sucursal Virtual Personas) y empresariales (Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocias, Sucursales Filiales del Exterior App Negocios, Host to Host y Sebra) se encuentran disponibles. Puedes seguir usando cajeros, corresponsales y sucursales en jornada continua”, señalaron en un comunicado.

Sin embargo, advirtieron que el detalle de las transacciones realizadas en oficinas tomará tiempo en ajustarse, y precisaron que devolveran lo que corresponde a usuarios afectados: “Las compensaciones las haremos de forma automática y las verás en los próximos días como un abono en tu cuenta”.

Por último, afirmaron que harán revisiones caso a caso de las dificultades reportadas por usuarios y reiteraron las disculpas por los inconvenientes que vuelven a causar dudas y desconfianza hacia la entidad bancaria.

