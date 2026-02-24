¿Cuanto dinero le robaron a Diana Ospina?: esta sería la millonaria cifra que le hurtaron a la mujer tras secuestro en Bogotá

El caso de Diana Ospina, la mujer que desapareció tras coger un taxi en la localidad de Chapinero el pasado domingo 22 de febrero, sigue generando dudas e indignación después de que regresara con vida a su hogar en la noche del lunes 23. El hecho, que vuelve a poner en relieve la inseguridad de la capital, habría sido un lamentable caso de secuestro y ‘paseo millonario’ a manos de personas inescrupulosas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas por las autoridades revelan que la mujer abordó un taxi tras salir de la famosa discoteca Theatron, y fue secuestrada al llegar a la puerta de su casa en la localidad de Engativá, hacia las 2:34 a. m. Allí, donde dos hombres que la seguían de cerca en otro vehículo, irrumpieron en el carro que ella había abordado y la privaron de la libertad para llevarla a varios puntos de la ciudad y desocupar sus productos financieros.

¿Cuánto dinero le sacaron?

Según datos revelados por la emisora Blu Radio, los victimarios hurtaron alrededor de 50 millones de pesos de sus cuentas bancarias. De hecho, se sabe que los criminales realizaron varias transacciones con las tarjetas de Ospina en distintos supermercados, antes de huir y abandonarla en el oriente de la ciudad, en una zona boscosa cerca de la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí.

Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable y Ospina ya se encuentra sana y salva con sus familiares.

