Petro confirmó que España extraditará a Colombia a uno de los hombres más temidos de la ‘Junta del narcotráfico’

“Se ha logrado la extradición al país desde España del señor Gerley Sánchez Villamizar, quien opera hoy como miembro de la Junta del narcotráfico. Espero una profunda investigación de sus nexos y actividades en Colombia”.

Así lo afirmó este miércoles el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en su cuenta de X, al que adjuntó la comunicación oficial en la que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España comunicó a la Embajada de Colombia en Madrid, el pasado 20 de febrero, sobre la decisión de extraditar a Gerly Sánchez Villamizar al país.

De acuerdo con esta comunicación, la decisión de extraditar a Sánchez Villamizar fue acordada durante el Consejo de Ministros realizado el pasado 17 de febrero y a la misma accedió la Audiencia Nacional, de conformidad con la normativa española en esta materia.

Cabe recordar que el pasado 29 de diciembre, el presidente Petro había solicitando el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para acelerar la extradición de Gerly Sánchez Villamizar, conocido con el alias de ‘Mono Gerley’.

De acuerdo con el mandatario, el ‘Mono Gerley’ es “miembro de multinacionales del narcotráfico, fue guerrillero del Eln y hoy es uno de los más grandes lavadores de dólares de Colombia”.

​En esa ocasión destacó que “este lavador de dólares ha vivido en España, país donde fue capturado y donde permanece en esa condición, por lo que la Fiscalía debe gestionar su extradición a Colombia para que entregue la información que tiene en su poder”, ya que dijo “sabe mucho” sobre la transición del Eln durante los últimos años y sobre el negocio actual del narcotráfico y el lavado de dinero.