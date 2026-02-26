No paran las desapariciones: equipo de candidata a la Cámara dice no saber de ella desde ayer

En medio de las preocupaciones por la seguridad de los candidatos y candidatas al Congreso ad portas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, se registró una nueva desaparición de una aspirante a esta corporación en el departamento del Cauca.

Perdió el contacto en la noche del miércoles

El equipo de la candidata a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep), conocida como curul de paz, del Alto Patía y el norte del Cauca perdió el contacto con ella en la noche del 25 de febrero, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca.

“Sobre las 6:30 de la tarde de este 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona”, dice la misiva emitida por su equipo, que afirma que la última comunicación con Guetio se dio a las 8:40 de la noche.

Más casos de desapariciones en época electoral

Durante esta época electoral se han presentado múltiples agresiones a los candidatos y candidatas al Congreso y hasta a la presidencia que han levantado preguntas sobre la seguridad para este proceso democrático. Desde el asesinato del precandidato y senador Miguel Uribe, en junio de 2025, hasta las más recientes ofensivas entre las que se cuentan el atentado al senador Jairo Castellanos en el que fallecieron dos de sus escoltas, el secuestro de la senadora Aída Quilcué, y la desaparición de Andrés Vásquez, candidato al Senado, en Pelaya (Cesar).

Según la última alerta temprana electoral de la Defensoría del Pueblo, quienes aspiran al senado en territorios de la Citrep enfrentan riesgos asociados a los grupos armados ilegales que operan en la zona y a la falta de financiación estatal oportuna.