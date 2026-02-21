Tétrico: hallan sin vida a mujer colombiana en la nevera de su casa en Estados Unidos y su esposo huye del país

Una alarmante escena fue encontrada por las autoridades estadounidenses durante la inspección de una vivienda en Norfolk, Virginia. El allanamiento se dio por la desaparición de la ciudadana colombiana Lina María Guerra, de 39 años, quien llevaba desaparecida desde el 16 de enero. Lastimosamente, la mujer fue encontrada sin vida el pasado 5 de febrero en la nevera de su apartamento.

El principal sospechoso está profugo

El presunto feminicidio, que fue calificado como homicidio después de la autopsia, se le atribuye a su esposo, David Varela. Al parecer, el hombre habría cometido el crimen en medio de un episodio de celos.

El electricista de 38 años y en servicio activo de la Marina fue acusado de asesinato en primer grado, según un comunicado emitido por el Departamento de Policía de Norfolk el 12 de febrero. Sin embargo, el mismo día que hallaron a Lina Guerra el hombro huyó a Hong Kong.

Las mentiras del presunto asesino

Cuando Guerra desapareció, Varela le dijo a sus familiares que a ella la habían detenido por un presunto hurto en un centro comercial, e inclusó mandó una foto de su esposa vestida de naranja. No obstante, cuando los familiares fueron a buscarla, se dieron cuenta que ella no estaba capturada ni tenía reportes judiciales de ese tipo. Por esto, ordenaron el allanamiento del inmueble en el que encontraron el cadaver de la mujer, oriunda de Medellín, en avanzado estado de descomposición.

Paola Ramírez, cuñada de la víctima, manifestó ante medios estadounidenses que había hablado con Varela después de la desaparición y el le dijo “No he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día”.

Además, la familiar agregó que ya habían ocurrido episodios de violencia en la relación. “Él la había golpeado antes, pero ella no nos lo dijo para no preocuparnos. Parecía muy religioso, muy tranquilo, normal. Por eso esto es tan impactante; nunca imaginamos que haría algo así“, señaló.

Actualmente hay un trabajo articulado entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de una circular roja de Interpol, para dar con el sospechoso.