“Que mal que filmes”: el comentario de Diana Ospina a famoso periodista que ha desatado duras críticas en redes

En medio de las reacciones al caso de Diana Ospina, la mujer que apareció en la noche del lunes 23 de febrero tras su secuestro después tomar un taxi en Chapinero en la mañana del domingo, una situación en específico ha llamado la atención de los usuarios de redes sociales y ha generado una ola de indignación contra un reconocido periodista.

El reproche de Diana

Se trata del periodista Melquisedec Torres, quien estuvo en el momento del reencuentro de Diana con su familia y conoció detalles inéditos del polémico crimen. Pese a que fue de las primeras personas en dar a conocer la llegada de la víctima a casa, según él invitado por la familia, un comentario de Diana reveló que el hecho de que estuviera grabando le causó incomodidad.

“Que mal que filmes”, dijo la mujer cuando el periodista acercó su celular a ella mientras abrazaba a sus familiares. A la breve pero contundente crítica, Torres respondió, entre risas, “no, tranquila, lo importante es que estás bien”, y publicó los videos en redes.

Los comentarios en contra de la actitud de Torres

La actitud del periodista generó múltiples críticas en redes sociales por parte de personas que calificaron su obrar como “poco ético”. Incluso, el medio feminista Volcánicas se pronunció en contra señalando: “si una mujer que acaba de ser víctima de una experiencia traumática como un secuestro te dice ”que mal que filmes", deja de filmar y no publiques ese video. La primicia y la inmediatez no son más importantes que la ética periodística y la dignidad de una persona".

La aclaración del periodista

Poco después de publicar los videos, el periodista respondió a los cuestionamientos diciendo que estuvo en el lugar por solicitud de la familia y de los amigos de Diana, quienes le habrían pedido apoyar la búsqueda. “Y justo mientras nos reuníamos virtualmente para ello con un experto privado en inteligencia, les comunicaron su libertad y me invitaron a acompañarlos en su llegada”, informó.

“Dado que ella no me conocía y estaba aún en shock por su retorno, preguntó por mi presencia ahí, con toda razón. Hasta hace unos minutos estuvimos compartiendo con su familia y mejores amigos su regreso sana y salva. Para los que me han insultado por eso, pues qué le hacemos. A quienes se solidarizaron y ayudaron, Diana les envía abrazos y mil agradecimientos. Que duerman” agregó Torres.

Más adelante, en otro trino, argumentó que grabó la escena en un lugar público y que subió los videos “tras previa conversación con su familia y mejores amigos”. “En el mundo actual, de videos y fotos a raudales en sitios PÚBLICOS e incluso privados en vivo, resulta curiosa la acusación me lanzan, sobre todo viniendo de periodistas”, señaló, y amadió que departió con ella y sus allegados hasta la madrugada, y que incluso bebieron aguardiente : “Fue un gran momento inesperado. Lamento que no les haya tocado. - Eso sí, me reservo por respeto a ella y su seguridad la tremenda narración detallada que nos hizo de su secuestro”.

En un último post al respecto, que iba acompañado de una foto de la liberación de Íngrid Betancourt, apuntó: “Me estoy enterando desde esta madrugada que se nos prohíbe a los periodistas estar en el lugar de los hechos, que no se puede grabar en sitios públicos, que el encuentro de un secuestrado con su familia no puede ser difundido (ni siquiera si la familia invitó al periodista al sitio). Que la reportería de campo ha muerto. Para mayor análisis diríjanse a las hordas petristas y al reputado medio Cuestión Pública”.