¿Dayro Moreno apoyará a Abelardo de la Espriella? Senador le dio la bienvenida a la “manada del Tigre”

El reconocido futbolista Dayro Moreno causó revuelo en la opinión pública durante las últimas horas y generó dudas sobre su posición política de cara a las próximas elecciones presidenciales. ¿La razón? Apareció junto a uno de los congresistas aliados de Abelardo de la Espriella. Al parecer, le manifestó su apoyo.

El video fue publicado por el senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal a través de su cuenta oficial en la red social X. “Bueno, aquí estamos con Dayro Moreno, que está como toda Colombia, firmes por la patria”, comentó ell congresista.

“Ave María, Abelito, papi. Firmes, firmes con Abelito”, advierte Dayro Moreno, al parecer refiriéndose a Abelardo de la Espriella.

Junto al video, el senador Gómez Amín también comentó: “Dayro Moreno, bienvenido a la manada del tigre @ABDELAESPRIELLA”.

El video, que ya tiene decenas de miles de visualizaciones en X no solo fue publicado en la cuenta del senador, sino que también fue compartido en el perfil oficial de Abelardo de la Espriella. Mientras tanto, Dayro Moreno no ha hecho pronunciamientos oficiales sobre sus posturas políticas frente a las elecciones que se avecinan.

Las posturas políticas de los famosos

Dayro Moreno no ha sido la única figura pública que ha destapado sus cartas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Abelardo de la Espriella también recibió el espaldarazo de personalidades como el comediante Alejandro Leiva, mejor conocido como ‘Piter Albeiro’.

Entre tanto, el senador y también candidato presidencial Iván Cepeda ha recibido el respaldo de actrices como Diana Ángel, quien ha sido muy clara con sus posiciones de cara a las próximas elecciones.

“Hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, mi candidato único será Iván Cepeda y todos mis votos para el Senado y Cámara, serán por la Izquierda”, sostuvo Diana Ángel en un trino publicado el pasado 5 de febrero.