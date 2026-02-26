OJO: No todos los datáfonos están leyendo las tarjetas de Bancolombia tras la caída; acá le contamos cuáles sí

Bancolombia ha vuelto a ser el centro de una fuerte controversia debido a una caída generalizada en sus plataformas de servicios. La situación es particularmente delicada dado que se da días antes del pago de la segunda quincena de febrero. Ante la imposibilidad de operar con normalidad, la entidad financiera emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, dio a conocer los datáfonos que están recibiendo pagos y la cantidad límite de la transacción.

Contrario a las especulaciones iniciales que sugerían un posible ciberataque, el presidente de la entidad, Juan Carlos Mora, explicó que el caos operativo se originó por un fallo durante un proceso de modernización tecnológica.

“Bancolombia cuenta con tres centros de cómputo estratégicos: uno ubicado en Medellín y dos en Bogotá. El incidente ocurrió mientras el equipo técnico realizaba el traslado de la operación desde Medellín hacia la capital para actualizar los equipos de la capital antioqueña por máquinas más potentes y robustas”, explicó Mora.

Bancolombia Cortesía Bancolombia

Este procedimiento, descrito por el banco como uno de los procesos de evolución tecnológica más profundos de su historia, buscaba fortalecer el “corazón” del sistema para que fuera capaz de soportar el flujo masivo de más de 80 millones de transacciones diarias. Sin embargo, lo que debía ser una mejora programada terminó en una intermitencia severa que ha dejado a miles de personas sin acceso a sus saldos o con dificultades para realizar compras básicas.

¿Todos los datáfonos están recibiendo las tarjetas de Bancolombia en medio de la caída?

Para mitigar el impacto y permitir que los clientes sigan realizando transacciones mínimas, el banco estableció directrices específicas para el uso de plásticos. La noticia más relevante es que, bajo la modalidad de “pago sin contacto” (contactless), los usuarios solo podrán realizar compras por un valor máximo de $300.000 pesos.

Si el monto de la compra supera este límite, los clientes no podrán usar la tecnología inalámbrica del datáfono; en su lugar, deberán insertar la tarjeta y utilizar el chip físico, siempre y cuando el establecimiento cuente con un dispositivo compatible.

Esta medida busca reducir la carga sobre los sistemas de autorización rápida que están presentando fallas. Además, se enfatizó que tanto las tarjetas de crédito como las de débito (físicas y virtuales) siguen habilitadas para compras físicas, aunque con la intermitencia propia del sistema.

¿Qué servicios siguen funcionando?

A pesar de la caída de la aplicación principal y la sucursal virtual, Bancolombia informó que ciertos canales mantienen operatividad parcial:

Transferencias: Se pueden realizar movimientos de dinero a cuentas inscritas y no inscritas a través de versiones específicas de la App Mi Bancolombia que logren conectar.

Se pueden realizar movimientos de dinero a cuentas inscritas y no inscritas a través de versiones específicas de la App Mi Bancolombia que logren conectar. Retiros de efectivo: Los cajeros electrónicos y los corresponsales bancarios (como tiendas de barrio y puntos de pago autorizados) están funcionando para retiros de dinero en efectivo.

Los cajeros electrónicos y los corresponsales bancarios (como tiendas de barrio y puntos de pago autorizados) están funcionando para retiros de dinero en efectivo. Pagos con tarjeta: Como se mencionó, se permiten pagos de menos de $300.000 en aquellos datáfonos con la opción de deslizar, ya que las transacciones por contacto están deshabilitadas.

La entidad se comprometió a emitir boletines informativos cada dos horas para mantener a la opinión pública al tanto de los avances en la recuperación del sistema. Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia ya ha tomado cartas en el asunto, activando un canal prioritario para atender a los usuarios afectados y vigilar que el banco restablezca el servicio lo antes posible sin vulnerar los derechos de los consumidores.

En conclusión, lo que debía ser un paso hacia la vanguardia tecnológica se ha convertido en una pesadilla logística para los usuarios de Bancolombia. Mientras los técnicos trabajan contra reloj para estabilizar los centros de cómputo, la recomendación para los clientes es portar sus tarjetas físicas, utilizar el chip para compras mayores a $300.000 y recurrir al efectivo mediante cajeros mientras se normalizan los canales digitales.