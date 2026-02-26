Fallas en Bancolombia: explican qué pasará con pagos por débito automático que no se pudieron hacer

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se refirió a las fallas en sus plataformas

Los usuarios de Bancolombia han estado en vilo en los últimos días debido a las fallas constantes que han tenido las plataformas y los servicios virtuales del banco. Una de las dudas que han surgido frente a estos problemas técnicos es qué pasará con los pagos por débito automático.

Esta dinámica la usan miles de usuarios para asuntos como el pago de recibos de servicios públicos y otras obligaciones.

(Lea más sobre las fallas en Bancolombia dando clic en: Crisis en Bancolombia: presidente del banco abre la posibilidad de tener un plan B para el pago de quincena).

En entrevista con la emisora Blu Radio, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se refirió al tema.

“Ese tipo de situaciones las vamos a abordar. La idea es que los débitos automáticos se hagan. Los que no se hagan nosotros nos encargaremos de habilitarlos y, obviamente, compensaremos en el caso de que haya alguna dificultad para los clientes”, explicó Mora.

En la entrevista los periodistas también le consultaron si Bancolombia estaría dispuesto a pagar la reconexión de servicios públicos que sean suspendidos por fallas en el débito automático.

“Evaluaremos esas circunstancias y compensaremos en ese ejemplo que ustedes ponen. Si fue por un problema del no pago debido a nuestra dificultad técnica, claramente nosotros compensaremos esa situación”, confirmó el presidente de Bancolombia.

Bancolombia confirmó que ya restableció sus servicios

Tras varias jornadas marcadas por la incertidumbre de millones de usuarios, Bancolombia confirmó la normalización total de sus servicios digitales y físicos. La entidad financiera informó que tanto sus plataformas para personas naturales como sus sistemas para el sector empresarial ya se encuentran plenamente operativos, superando los inconvenientes técnicos que limitaron el acceso a las cuentas durante las últimas horas.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, los canales que ya operan con total normalidad incluyen la App Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas.

Para el segmento corporativo, se ha restablecido el acceso a la Sucursal Virtual Empresas, Sucursal Virtual Negocios, Host to Host, Sebra y las aplicaciones de filiales en el exterior. Con este anuncio, el banco busca dar un parte de tranquilidad a sus clientes, quienes también pueden hacer uso habitual de la red de cajeros automáticos, corresponsales bancarios y sucursales físicas en jornada continua.

Información sobre algunas transacciones podría demorarse un poco más

Sin embargo, el proceso de estabilización dejará algunas huellas temporales en los estados de cuenta. La entidad advirtió que el detalle de las transacciones realizadas en las oficinas podría tardar un tiempo adicional en reflejarse de manera ajustada en las plataformas digitales.

Esta actualización paulatina es parte del protocolo de sincronización de datos tras la contingencia.

Adicionalmente, uno de los puntos que más preocupaba a los usuarios era el posible cobro de intereses o moras derivados de la imposibilidad de transaccionar. Ante esto, Bancolombia fue enfático: “Si te viste afectado, te devolveremos lo que corresponde”.

La entidad aseguró que las compensaciones se realizarán de forma automática y los clientes verán los abonos reflejados en sus cuentas en los próximos días, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Pese a la automatización de estos procesos, el banco habilitó a su equipo de soporte para revisar casos puntuales.

“Estaremos revisando caso a caso; si tienes alguna duda sobre tus movimientos, nuestro equipo está preparado para acompañarte”, concluyó Bancolombia.