Escala tensión comercial: Ecuador sube al 50 % aranceles a productos colombianos

A un mes del aumento de aranceles impuesto por Ecuador a Colombia, el gobierno del país vecino informó que a partir del 1 de marzo los incrementará nuevamente al 50 %, abriendo un nuevo capítulo para las tensiones comerciales entre el gobierno de Daniel Noboa y el del presidente Gustavo Petro.

En el comunicado emitido por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, señalan que la medida se da “tras constatar la falta de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.

“Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, enfatizó el gobierno ecuatoriano.

Preocupa recepción de la medida

Esta decisión, que empezará a regir en tres días, pone en el centro de interés la relación entre ambos países y plantea dudas frente a la reacción de los comerciantes de las dos naciones, que ya en días anteriores habían realizado protestas en el paso fronterizo de Rumichaca rechazando el incremento del 30 %.

Aún no se han detallado excepciones ni el listado completo de productos afectados, y se espera que proximamente hayan pronunciamientos oficiales de las autoridades colombiana y de los gremios directammente afectados por este aumento.