“No será vicepresidente de nadie”: Vicky Dávila lanza pulla a Paloma Valencia tras polémico comentario sobre Álvaro Uribe

Hay ‘fuego amigo’ en la Gran Consulta por Colombia después de una polémica declaración de Paloma Valencia sobre a quién quisiera como su fórmula vicepresidencial, en la cual señaló que no descarta al expresidente Álvaro Uribe para ese cargo. Dicho comentario generó una curiosa reacción de Vicky Dávila, quien se debate la candidatura con la senadora del Centro Democrático.

La controversia se dio por el video publicado por la congresista en el que manifestó “Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerla. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. ¿Ustedes qué piensan?”

La respuesta de Dávila

La compañera de consulta de Valencia lanzó una respuesta disimulada al video de su rival, en la cual citó un trino del exmandatario en el que dice que no será candidato a la vicepresidencia. “El presidente Álvaro Uribe dijo el 18 de julio de 2025 que no será formula vicepresidencial, porque no pondrá al país en esa “discusión institucional”. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería”. comenzó.

“Yo le creo que no será vicepresidente de nadie, porque Uribe tiene palabra...” indicó en un tono pasivo agresivo sobre lo dicho por Valencia, y agregó, a modo de reafirmar su apoyo al partido fundado por él: “Uribe es de millones de colombianos que lo queremos y admiramos. Hoy amando tanto a Colombia, busca llevar la bancada más grande de la oposición para asegurar el Congreso y se listó para ser senador. Vamos a votar por él”.

“La nuevas generaciones de la política tenemos que tener sello propio, liderazgo propio, ideas propias y carácter. Es nuestro compromiso con los colombianos” terminó por decir la candidata.