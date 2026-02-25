Video | Hombre atropelló a fleteros que le robaron $30 millones a un adulto mayor en Engativá: fueron capturados

Dos sujetos señalados de participar en un hurto bajo la modalidad de fleteo fueron capturados por la Policía Metropolitana en la localidad de Engativá. Los hechos ocurrieron luego de que la víctima, un hombre de 60 años, retirara la suma de 30 millones de pesos de una entidad bancaria y fuera interceptado al llegar a su lugar de trabajo.

Según el reporte oficial, los asaltantes utilizaron un arma de fuego para intimidar al ciudadano y despojarlo del dinero en efectivo. Tras el hurto, los delincuentes se dispusieron a escapar en una motocicleta, lo que activó una respuesta inmediata de las patrullas del cuadrante en el barrio Santa María del Lago.

Sin embargo, hubo otro elemento clave para la captura: la participación de una persona en un auto blanco que atropelló a los ladrones y ralentizó su huida. Este conductor también se fue de la escena rápidamente tras arrollar a los responsables.

Captura y recuperación del botín

Desde la Policía afirman que la implementación de un “plan candado” permitió a los uniformados interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del incidente. Durante el registro a personas, la Policía halló en poder de los detenidos el maletín con la totalidad del dinero sustraído y un arma de fuego tipo revólver.

Al verificar las identidades de los capturados, las autoridades confirmaron que uno de ellos tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente por el delito de fuga de presos.

Tras el procedimiento, el dinero fue restituido a su propietario y los detenidos fueron trasladados a la URI de la Fiscalía para su judicialización por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas.

