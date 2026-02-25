Alerta en Bogotá: Desmantelan depósito con explosivos destinados a sabotear las elecciones del 8 de marzo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en la tarde de este miércoles 25 de febrero se frustró un supuesto atentado terrorista que se planeaba realizar en Bogotá durante la jornada electoral del 8 de marzo. El jefe de esa cartera afirmó en la red social X que un deposito clandestino de explosivos fue desmantelado en la localidad de Usme.

Esto podría interesarle: Indignante giro en feminicidio de Laura Valentina Lozano: Principal sospechoso fue dejado en libertad

Dos personas fueron capturadas en el lugar y se incautó material suficiente para fabricar más de 70 artefactos explosivos improvisados, además de lanzagranadas, munición y otros elementos relacionados con los que se pretendía llevar a cabo acciones terroristas durante la jornada electoral. Según Sánchez, “detrás de este plan estaría el cartel del ELN”.

Millonaria recompensa por identificar posibles atentados

“Que no haya dudas: el Estado está actuando, anticipándose y protegiendo a los ciudadanos. Hasta 200 millones de recompensa por información precisa y oportuna que permita neutralizar efectivamente y anticipadamente cualquier atentado terrorista. La democracia la protegemos todos. No permitiremos que los criminales intimiden la democracia ni que el miedo silencie el voto”, aseveró el ministro.

Lea también esta historia: “Me sacaron del chat”: José Felix Lafaurie rajó del Centro Democrático y señaló supuesto fraude en elección de candidata