¿Lista abierta o cerrada? La guía definitiva para no “embolatarse” en las elecciones del Congreso el 8 de marzo

El próximo 8 de marzo, Colombia regresa a las urnas para renovar el Senado y la Cámara de Representantes. Aunque parece una tarea sencilla, al llegar al cubículo usted se encontrará con una “sopa” de logos y números que puede confundir a cualquiera. La clave para que su voto sea válido y represente lo que usted realmente quiere está en entender la diferencia entre el voto preferente (lista abierta) y el voto no preferente (lista cerrada).

La Lista Abierta: Usted tiene el control del nombre

Es la modalidad más común en nuestro sistema. En el tarjetón verá el logo del partido y, al lado, una serie de cuadros con números. En este caso, el poder de elección es suyo como ciudadano.

Para votar correctamente, debe marcar con una “X” el logo de su partido político y también el número específico del candidato que prefiere. El éxito de esta lista es que el orden en el que los candidatos entran al Congreso depende de quién sacó más votos individuales; es decir, un candidato que tenga el número 100 en el tarjetón podría ganarle al que tiene el número 1 si logra convencer a más ciudadanos.

La Lista Cerrada: Un voto por el equipo y la ideología

A diferencia de la anterior, aquí no encontrará números de candidatos individuales. El tarjetón solo mostrará el logo del partido o movimiento político.

Al votar en una lista cerrada, usted solo debe marcar con una “X” el logo de su elección. En este modelo, usted está votando por el “bloque” o el proyecto colectivo del partido. El orden en que los candidatos llegan al Congreso ya fue decidido previamente por la colectividad en una lista ordenada (el que está de primero entra primero, y así sucesivamente). Entre más votos reciba el logo del partido, más personas de esa fila logran obtener una curul.

¿Cómo evitar que le anulen el voto?

Independientemente del tipo de lista, el error más común es marcar por fuera de los recuadros. Recuerde que si usted marca dos números de candidatos diferentes en una misma lista abierta, o si marca dos logos de partidos distintos, su voto será anulado inmediatamente.

Dato clave: Este 2026, más de 3.000 candidatos se disputan un espacio en el Capitolio. Si además de votar por el Congreso desea participar en las consultas presidenciales, recuerde que debe solicitar el tarjetón por aparte a los jurados de votación; ellos no se lo entregarán a menos que usted lo pida explícitamente.

