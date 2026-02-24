¿Dónde apareció, Diana Ospina, la joven que salió de Theatron? Fue hallada con vida luego de un presunto paseo millonario

Diana Ospina, reportada como desaparecida desde la madrugada del domingo 22 de febrero, fue localizada con vida este lunes en una zona rural sobre la vía que conecta a Bogotá con el municipio de Choachí. Parece ser que la mujer fue abandonada a la intemperie en este corredor vial luego de sobrevivir a un violento ‘paseo millonario’.

El seguimiento de las cámaras de seguridad, detallado en imágenes obtenidas por las autoridades, parece ser que luego de salir de Theatron en Chapinero, la mujer tomó un servicio de taxi. Según los reportes preliminares, el secuestro se materializó presuntamente al llegar a la puerta de su vivienda en la localidad de Engativá, hacia las 2:34 a. m. en donde dos hombres, que la seguían de cerca en otro vehículo, descendieron rápidamente e irrumpieron en el taxi en el que ella se transportaba.

El millonario desfalco bancario

Una vez privada de su libertad, los delincuentes iniciaron un recorrido por la ciudad para acceder a sus productos financieros. Datos confirmados por la emisora Blu Radio señalan que quienes serían los actores de esto lograron hurtar cerca de 150 millones de pesos de sus cuentas bancarias. La banda criminal también realizó transacciones con las tarjetas de la víctima en varios supermercados antes de huir y dejarla abandonada en el oriente de la ciudad.

Rescate y judicialización

El monitoreo de las grabaciones de seguridad fue la pieza clave que permitió su ubicación. Después de ser abandonada, la mujer llegó hasta las instalaciones del CAI Mirador. Allí, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá le brindaron asistencia y coordinaron el reencuentro con sus familiares, confirmando que su estado de salud es estable.

El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto en su cuenta de X, asegurando que la investigación para identificar y capturar a los secuestradores avanza a paso acelerado.

Se espera que este martes Ospina cuente sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación para formalizar el proceso penal contra los responsables. Se espera la confirmación total de los sucesos por las autoridades pertinentes. Ya Diana se reunión con su familia.