Revelan los videos del momento del secuestro de Diana Ospina en la entrada de su casa en Bogotá

La capital del país sigue conmocionada tras conocerse los videos del secuestro de Diana Ospina, grabados justo en la entrada de su vivienda en Bogotá, donde quedó en evidencia la forma en que fue interceptada por delincuentes que, al parecer, actuaron en complicidad con el conductor del taxi en el que ella se movilizaba.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento exacto en que Diana Ospina llega hasta la puerta de su casa, ubicada en la localidad de Engativá. Cuando parecía que el trayecto había terminado con normalidad, dos hombres descienden de otro vehículo tipo taxi que se detiene muy cerca. En cuestión de segundos, los sujetos se acercan, abren la puerta del carro en el que viajaba la mujer, se suben al automotor y cierran rápidamente.

Acto seguido, el taxi arranca con rumbo desconocido mientras el segundo vehículo, del cual bajaron los presuntos responsables, sale detrás de ellos. En el video se aprecia que la víctima apenas alcanzó a llegar frente a su vivienda antes de ser abordada. Las autoridades investigan si el conductor del taxi en el que ella se transportaba participó en el hecho, pues todo apunta a que habría existido una coordinación previa.

El caso tomó mayor relevancia luego de que la mujer fuera reportada como desaparecida tras salir de una fiesta en Theatron, reconocida discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Familiares y amigos alertaron a las autoridades cuando perdieron contacto con ella, lo que activó un operativo de búsqueda apoyado en cámaras de seguridad y rastreo de movimientos bancarios.

Horas después, Diana Ospina fue hallada con vida en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí, en una zona boscosa. Según la versión oficial, fue encontrada tras el análisis de los videos de seguridad que permitieron reconstruir su recorrido y establecer el punto en el que fue abandonada.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la noticia a través de su cuenta en X, asegurando que la mujer llegó al CAI Mirador y fue trasladada de inmediato para reencontrarse con su familia. El mandatario también indicó que la investigación avanza rápidamente para capturar a los responsables del secuestro y el robo millonario.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, la víctima fue sometida a la modalidad conocida como paseo millonario, un delito recurrente en la ciudad. Los delincuentes la obligaron a entregar claves y acceder a sus cuentas bancarias, de donde habrían retirado hasta 150 millones de pesos. Además, intentaron realizar transacciones en supermercados y utilizar otras tarjetas.

Tras cometer los retiros y movimientos financieros, los responsables abandonaron a la mujer en zona rural. Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable y ya se encuentra con sus familiares, donde pasará la noche mientras inicia el proceso formal ante la Fiscalía General de la Nación para aportar su testimonio y facilitar la identificación de los responsables.

Por ahora, las autoridades intentan establecer desde qué punto comenzó el seguimiento a la víctima, si fue desde el sector de Chapinero tras salir de Theatron o si el plan se concretó en otro momento del recorrido. Los videos del secuestro de Diana Ospina se han convertido en pieza clave dentro del proceso investigativo.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en Bogotá y el uso del servicio de taxi, mientras la Policía avanza en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes estarían detrás de este nuevo episodio de paseo millonario en la capital.