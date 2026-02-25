Petro aseguró que la mayor reforma agraria del mundo se está haciendo en Colombia: “Necesitamos más alimentos”

Petro afirma que la mayor reforma agraria del mundo se está haciendo en Colombia y es el camino hacia la paz

Durante la inauguración de la II Conferencia Internacional Reforma Agraria y Desarrollo Rural Icarrd+20, que reúne a expertos y delegaciones gubernamentales de más de 60 países, el presidente Gustavo Petro aseguró que el mundo se debate entre dos tensiones: la desigualdad económica y la extinción de la humanidad por cuenta del cambio climático.

“Se necesita equilibrar la sociedad desde el punto de vista de la igualdad, para lograr poner la bandera de la vida de nuevo en el planeta Tierra como guía prioritaria de la acción humana y política”, sostuvo el mandatario en su mensaje.

Dijo que la necesidad de una sociedad igualitaria, en el caso colombiano, se llama reforma agraria. “No es una reforma agraria pensada exclusivamente en la tenencia de la tierra, que sí, es la base. Pero si el campesino no tiene la suficiente tierra, el suficiente crédito, la suficiente asistencia, no hay más alimentos, y hoy necesitamos más alimentos”, aseguró.

Añadió que en nuestro país, la alimentación se cultiva en el 9% de la tierra fértil, “¿entonces, qué se hace con el 99% de tierra fértil restante?” cuestionó.

Y se lamentó de que en Colombia, la mayor parte del crédito privado va a financiar “el mal uso de la tierra” en grandes extensiones donde solo hay una vaca cada dos hectáreas, es decir, ganadería extensiva, sin contar con que los grandes volúmenes del crédito financian la producción de etanol a través de la caña de azúcar en grandes extensiones de tierra, cuando el etanol “se usa solo para echarles gasolina a los carros”.

“Pero es tierra que debería ser para sembrar maíz, yuca, plátano, alimentos, porque son los alimentos los que hacen bajar la inflación, y nos ayudan a liberarnos del petróleo y del carbón en la producción agraria”, insistió.

El presidente Petro recordó que en Colombia a la crisis emergencia climática que afecta buena parte del país, en especial el departamento de Córdoba, se suma el problema de la tenencia de la tierra.

“Es una violencia en masa contra el campesino, porque si analizáramos la estructura de poder social y político que hay en el valle del río Sinú, encontraríamos que no solo nos llegó el frente ártico imprevistamente, nunca había pasado y ya va a llegar mañana la cuarta ola, sino que llega con una estructura absolutamente desigual de tenencia de la tierra, quizás la peor del mundo”, afirmó

Explicó que desde los años 30, esta región ha sido marcada por la lucha y la tensión social. “Entonces, a la violencia climática que nos viene encima y que hemos vivido en estos días, también existía desde antes la violencia armada, el fuego armado y el asesinato y la masacre de decenas de miles de campesinos. Y se nos juntan dos grandes elementos de tensión política: la que se deriva de sentir la extinción, y la que se deriva de la tensión social y política que provoca la desigualdad”.

Para ambas, sostuvo, puede haber solución, “pero esa solución pasa por la redistribución de la riqueza, pasa por encontrar formas nuevas de riqueza, que no es solamente material.

El presidente aseguró que la reforma agraria en Colombia es mayor a la que se hizo en Corea, considerada hasta ahora la más grande del mundo, pero que comenzó como las de China, Europa y Estados Unidos, con violencia. “, en tiempos a, a veces de manera violenta. “Nosotros aquí la queremos hacer de manera pacífica: estamos comprando la tierra, estamos recuperando los baldíos, les estamos echando agua otra vez donde había ciénagas, y estamos dejando como prioridad de poder político en los campos, el poder de la mujer campesina”.