MinTrabajo confirma que el cierre de la planta de Alpina se mantendrá hasta que se solucionen riesgos laborales

Ministerio de Trabajo y la inspección que hizo en Alpina.

Luego de una jornada de inspección que se extendió por casi 24 horas, el Ministerio del Trabajo ordenó la paralización inmediata y provisional de cuatro áreas en la planta de Alpina, ubicada en Sopó, Cundinamarca. La decisión según la cartera, se fundamenta en riesgos inminentes para la vida de los trabajadores y presuntas prácticas contra la libertad sindical.

​La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, confirmó que la Unidad Especial de Investigaciones detectó fallas técnicas que representan un peligro para la integridad física del personal.

Entre los hallazgos más graves se reportan: “Fugas graves de las calderas de vapor, fallas en tanques de lavado que contienen soda cáustica y ácido nítrico, y ambientes de trabajo con temperaturas peligrosamente altas, lugares que ponen en riesgo la salud, la vida y la integridad de la población trabajadora”.

Según el equipo de inspección, esas fueron las causas detectadas para realizar el sellamiento preventivo hasta que se adelanten las investigaciones y evitar lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores.

​Esta medida, de acuerdo con lo evidenciado por la Unidad Especial de Investigaciones Especiales del Ministerio, fue calificada en los siguientes términos: “Se considera urgente, necesaria y proporcional frente a los hechos denunciados y conocidos en el marco de la visita”.

En consecuencia, y en aras de garantizar la prevención, las áreas críticas de la planta permanecerán cerradas hasta que finalicen las investigaciones y se garantice que no habrá lesiones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores.

Presunta persecuci​ón sindical

Durante el acto administrativo, la cartera laboral también impuso medida preventiva por presuntos actos de persecución sindical, que se iniciaron con la negativa de ingreso para la visita de dos líderes sindicales.

Ante esto, la viceministra Muñoz expresó: “Ordenamos a Alpina Productos Alimenticios SAS, NIT 860025900-2, no efectuar ninguna acción que ponga en riesgo los derechos y la dignidad de los trabajadores”.

La entidad anunció que continuará con el seguimiento a la situación en la planta de Alpina, con el fin de garantizar condiciones laborales seguras y respetuosas de la libertad sindical.