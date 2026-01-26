Tormenta en el Centro Democrático: María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie renuncian al partido

Este lunes 26 de enero se dio a conocer una polémica carta enviada por José Félix Lafaurie, político y presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) a la presidencia del Centro Democrático (CD), en la que expresa su inconformidad y la de la senadora María Fernanda Cabal sobre las elecciones que dieron como resultado la candidatura presidencial de Paloma Valencia, y anuncian su salida conjunta del partido.

Lea también: Siete de los nueves candidatos de la Gran Consulta no consideran lo sucedido en Palestina como un genocidio

Manifiestan irregularidades en la elección de candidata

En la carta, Lafaurie planteó cuestionamientos al proceso de elección de la candidata del Centro Democrático, indicando que hubo una reunión en Barranquilla el 11 de diciembre, cuatro días antes de que se conocieran los resultados de las encuestas, en la que Nubia Stella Martínez, exdirectora del partido, daba como ganadora a Paloma Valencia.

El esposo de María Fernanda Cabal, que enumera 32 puntos del proceso que evidenciarían irregularidades, afirmó que existe una “certeza fáctica y moral” de que los resultados fueron adulterados. Además, mencionó la participación de personas específicas y la realización de ejercicios similares en otros departamentos, indicando que, en el caso de la Guajira, los resultados “contradicen la información oficial”.

Le puede interesar: Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, respondió a Lafaurie sobre la salida de Cabal del partido

Se van del partido pero apoyan a Paloma Valencia

A modo de conclusión, Lafaurie afirmó que con su decisión no quieren “afectar el proceso interno que seleccionó a Paloma Valencia como su candidata” y que apoyarán su aspiración presidencial. Sin embargo, no quieren continuar en el Centro Democrático, pues sienten que no tienen espacio en ese partido. “Merecemos una salida digna por lo que promovemos una escisión del CD que le permita a María Fernanda Cabal formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del Partido y las normas vigentes del CNE”.