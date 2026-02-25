Del Salsódromo al Sambódromo: El colombiano que conquistó el Carnaval de Río

El caleño Camilo Zamora fue el único artista colombiano que recibió invitación de la escuela de samba Unidos de Vila Isabel para que hiciera parte de su presentación en el desfile oficial de este 2026. En escena participaron siete carrozas y más de 3.600 artistas entre músicos y bailarines, en una puesta que rindió tributo a la herencia africana que dio origen a la samba y exaltó la memoria colectiva como símbolo de identidad, resistencia y orgullo.

Camilo ocupó un lugar destacado en Abre las alas, la carroza que abrió el desfile. Se trató de una gran estructura en la que iban cerca de 70 artistas, decorada en tonos beige y dorados con acentos azules y blancos.

Camilo Zambrano en el Carnaval de Río de Janeiro Único bailarín colombiano en el Carnaval de Río de Janeiro (Cortesía Óscar Daniel Mendoza)

El Caleño que conquistó el Carnaval de Río

La carrosa incorporó agua en movimiento y efectos de luminotecnia que la hicieron especialmente llamativa para los espectadores. El vestuario fue concebido como un homenaje a la África ancestral y a la riqueza cultural que se expandió por América a través de los procesos migratorios forzados.

El desfile tuvo una duración aproximada de 60 minutos en el Sambódromo, donde 40 jurados especializados evaluaron las presentaciones de las escuelas participantes. El show fue presenciado por cerca de 70.000 espectadores en vivo y seguido por más de un millón y medio de personas a través de plataformas digitales.

“Como caleño y como colombiano fue un orgullo poder subirme a esa carroza y demostrar, como artista, la unión entre la samba y la rapidez de los pasos del bailarín caleño”, aseguró el bailarín. Y agregó: “Es un mensaje no solo para los bailarines caleños, sino para todos los colombianos que ven en la danza un vehículo que conecta culturas y comunica paz, unión, alegría y esperanza. Mi baile no solo es el de Cali, sino el de todo un país que respira arte”.

La historia de Camilo en el Carnaval de Río comenzó en 2016, cuando integrantes de la delegación brasileña lo vieron desfilar en el Salsódromo de la Feria de Cali. El impacto de su presentación fue tal que posteriormente recibió la invitación para participar en uno de los desfiles de la fiesta más grande del planeta, evento al que ha seguido siendo convocado.

Camilo Zamora cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la salsa caleña. Ha ganado reconocimiento no solo como bailarín, sino también como anfitrión de Delirio, el espectáculo insignia de Cali que fusiona circo, salsa y orquesta, del cual hace parte desde hace varios años. Además, ha encabezado el desfile del Salsódromo en las más recientes ediciones de la Feria de Cali.

“Para mí es un gran momento, porque los bailarines caleños estamos liderando distintos escenarios internacionales. El Carnaval de Río de Janeiro no es solo una oportunidad para mostrar eso, sino también para ser feliz y hacer felices a los demás, hablando bien de Cali y de Colombia ante el mundo entero”, puntualizó Zamora.