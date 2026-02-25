“Lina Garrido, bandida”: Armando Benedetti aseguró que la congresista fue “criada” por exgobernador preso por corrupción

Armando Benedetti, ministro del Interior, y Lina Garrido, congresista. (Foto: X @AABenedetti - 19 de febrero 2026 / Captura de video @linamariagarri1 - 24 de febrero 2026)

El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó este miércoles, 25 de febrero, un mensaje en su cuenta en X en el que lanzó duros señalamientos contra la congresista y actual candidata al Senado Lina María Garrido. En el trino, el funcionario del gobierno de Petro la calificó de “bandida” y la vinculó políticamente con el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo.

Además, en su publicación, Benedetti afirmó que Garrido fue criada por Jesús Hernando Garrido, exgobernador encargado de Arauca, y sostuvo que Facundo Castillo sería su “dueño político”.

Benedetti lanzó fuertes señalamientos contra Lina Garrido

En el mensaje publicado por el ministro menciona a José Facundo Castillo Cisneros, quien fue elegido gobernador de Arauca para el periodo 2012–2015 y posteriormente volvió al cargo para el periodo 2020–2023.

“Lina Garrido, bandida. Fue criada por Jesús Hernando Garrido, destituido de la Gobernación de Arauca por conductas irregulares. Y Facundo Castillo, exgobernador de Arauca CONDENADO Y PRESO POR CORRUPTO, es su dueño político”, escribió el alto funcionario.

Durante sus administraciones ejerció como una de las principales figuras políticas del departamento y consolidó una estructura regional con incidencia en elecciones locales y legislativas.

El 15 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en su contra y lo sentenció a 12 años, dos meses y un día de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La decisión judicial estuvo relacionada con irregularidades en procesos contractuales adelantados durante su mandato, específicamente en la adjudicación de contratos para mobiliario escolar. La investigación determinó que hubo vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva en la contratación pública.

Tras la sentencia de mayo de 2025, el exgobernador quedó a disposición de las autoridades competentes para el cumplimiento de la pena impuesta, en el marco de una decisión judicial que quedó en firme en esa fecha.

¿Quién es la congresista Lina Garrido?

Lina María Garrido es representante a la Cámara por el departamento de Arauca, elegida para el periodo constitucional 2022-2026 bajo la bandera del partido Cambio Radical.

Garrido ganó gran atención mediática durante la instalación del Congreso el 20 de julio de 2025, cuando enfrentó con un discurso crítico al presidente Gustavo Petro, argumentando que su gestión no ha dejado resultados y definiendo su postura con tono directo ante el jefe del Estado, lo que generó amplia repercusión en redes sociales y medios nacionales.

En lo que va de la presente legislatura, Lina Garrido ha mantenido una posición de oposición al Gobierno y ha estado en el centro de varias controversias públicas.