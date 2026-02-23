“¿Tanto miedo me tienes?”: Abelardo de la Espriella se va con toda contra Petro tras comentario en X y critica a Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella denunció al presidente Petro por el delito de traición a la patria ¿Tiene futuro la denuncia o es humo político?

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un duro mensaje contra el presidente Gustavo Petro después de un trino en X donde comenta un video con declaraciones polémicas del abogado. El mandatario compartió una publicación que muestra varios episodios de De la Espriella, como en el que menciona que ama los animales tras decir que en su infancia le ponía voladores a gatos para hacerlos explotar, o en el que reafirma su uribismo después de negar hacer parte de esa corriente política.

Esto podría interesarle: “Nunca he dejado de dar la cara”: Uribe arremete contra Iván Cepeda por polémica de computadores de las Farc que lo mencionan

Este video lo acompañó con un curioso comentario en el que expresa: “Dice de la Espriella que soy la basura de la basura, es decir schifo. Los “schifos” son, en italiano, la basura de la mafia, así los llaman los mafiosos italianos. Estoy seguro que lo que llegó a Colombia no fue la mafia italiana sino sus schifos”.

Dice que afirmaciones están fuera de contexto

“¿Tanto miedo me tienes? Te quitaste la máscara de estadista intergaláctico para tomar tu verdadero rol: el jefe del cartel de las mentiras”, comenzó a decir el abogado, quien ha sido un fuerte crítico del gobierno Petro y del aspirante a la presidencia por el Pacto Históricdo, Iván Cepeda. “Tuviste que salir de la cueva porque tus peones y tus refritos no pudieron detener lo inevitable”, agregó De la Espriella.

Seguido a esto, el candidato dijo que Petro dedica “las horas de la Presidencia a editar videos con frases descontextualizadas”, alegando que las diferentes afirmaciones que figuran en el tiktok compartido por el jefe de Estado carecen de contexto para comprenderse, y señala que él las publica “mientras Colombia se desangra”.

Si le interesa la política, procure leer: Presidente Petro mostró nuevo pasaporte ante la Plaza de Bolívar: “Decían que no íbamos a poder”

Contundente cuestionamiento a Petro

El aspirante a la Casa de Nariño le preguntó al presidente: “¿Ese es tu trabajo? ¿Crear cortinas de humo para tapar el escándalo de los computadores de Raúl Reyes?“, en referencia a la polémica investigación de La Silla Vacía que reveló la veracidad de los mensajes encontrados en computadores de Las Farc en 2008 que involucran a Iván Cepeda.

Por último, lanzó una contundente advertencia: “Escúchame bien: los tigres no se esconden, van de frente. Tus burdos montajes solo confirman una cosa: soy el único candidato que representa una amenaza real para tu continuidad y la de tu candidato, Cepeda”, y remató asegurando: “A diferencia de tus aliados, yo no necesito ofrecer indultos ni esconderme tras una pantalla. Nos vemos en las urnas.”