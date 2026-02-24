Así es el nuevo pasaporte colombiano que llegará en 2026: qué cambia y qué pasará con el actual

A partir del 1 de abril de 2026, Colombia implementará un nuevo modelo de pasaporte que trasladará progresivamente la producción total del documento a la Imprenta Nacional. Hoy, durante la presentación oficial por la Presidencia de Colombia, el Gobierno confirmó que los ciudadanos no están obligados a renovar su libreta actual antes de la fecha de vencimiento y que el costo del trámite no sufrirá incrementos adicionales, ajustándose únicamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual.

La expedición continuará operando de manera habitual. Los colombianos podrán solicitar o renovar el documento en las oficinas de la Cancillería en Bogotá, en las gobernaciones habilitadas en todo el territorio nacional y a través de los consulados en el exterior.

¿Qué medidas de seguridad y diseño tendrá la nueva libreta?

El rediseño del documento se rige bajo las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que garantiza su lectura mecánica y electrónica en las fronteras globales. La canciller, Rosa Villavicencio, mencionó que las nuevas libretas incorporarán un sistema encriptado para la protección de la información personal, microchips de última generación, fotografías fantasma, microtextos y tintas metálicas.

La Canciller también habló de como será a nivel visual, afirmó que las páginas dejarán atrás los esquemas genéricos para incluir composiciones gráficas que retratan la biodiversidad, los paisajes, la cultura y la economía colombiana, integrando los elementos de seguridad directamente en las ilustraciones.

Así lucirá el nuevo pasaporte colombiano 2026 Archivo: Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro fue enfático al advertir sobre el riesgo de entregar información biométrica y genética a terceros. “Si no se tiene el suficiente cuidado, quedan en manos no solo privadas, sino extranjeras. Es como si de nuevo vinieran con espejitos y cambiáramos la tierra por el espejo”, afirmó el mandatario. Petro subrayó que la soberanía popular exige que estos datos se guarden en instituciones públicas para garantizar que “no se conviertan en negocios, business, etcétera, sin el consentimiento de la persona”.

Una transición a 10 años con apoyo de Portugal

La modernización del sistema tomará una década y constará de cuatro fases. En la etapa inicial, la personalización del documento se realizará en Colombia, mientras que la fabricación física de las libretas estará a cargo de la Casa de la Moneda de Portugal.

La embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, ratificó el respaldo de su país durante todo el proceso: “El gobierno portugués está comprometido con Colombia en este lindo proyecto desde el primer momento, y así vamos a seguir por diez años. La apuesta que usted hizo en un nuevo modelo de soberanía para Colombia, para nosotros es algo que nos enorgullece muchísimo”.

Por su parte, la gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, detalló el estado de la entidad y el alcance de esta alianza institucional. “Encontramos una imprenta totalmente obsoleta. En este momento se va a empezar a fortalecer, a modernizar y a que la imprenta empiece a hacer el papel que realmente debería haber estado haciendo desde hace mucho tiempo, que es dedicarse a la impresión de los impresos de seguridad del Estado”, explicó León, calificando esta nueva etapa como “un océano azul” para la entidad.