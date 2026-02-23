“No se expongan a sanciones”: Petro amenazó a Alpina por no permitir el ingreso de MinTrabajo a sus instalaciones

Petro amenazó a Alpina por no permitir el ingreso de funcionarios del Ministerio de Trabajo a sus instalaciones.

Un funcionario del Ministerio de Trabajo dio a conocer en sus redes sociales, que en el marco de sus labores, él junto a otros delegados, les fue negado el ingreso por parte de Alpina a sus instalaciones ubicadas en el municipio de Sopó.

Lea también: “¿Tanto miedo me tienes?”: Abelardo de la Espriella se va con toda contra Petro tras comentario en X y critica a Iván Cepeda

“No permite la empresa Alpina el ingreso de los funcionarios del Ministerio de Trabajo a la planta de Sopó para hacer la inspección pertinente frente a denuncias hechas por los trabajadores. Es ilegal que Alpina se niegue. Exigimos desde la CUT Colombia e permita su ingreso”, escribió el funcionario.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado ante la situación y amenazó a la compañía con sanciones.

“Señores de Alpina, el ingreso de inspectores de trabajo es perentoria y está bajo la ley, no se expongan a sanciones”, aseveró el mandatario.

Igualmente, el titular de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó la actitud de la organización, dándole la razón a Petro.

Le puede interesar: “Lo que se necesita es más libertad”: Petro intercede y pide a Estados Unidos levantar el bloqueo sobre Cuba

“Así es presidente Gustavo Petro. Ninguna empresa puede escapar a nuestra competencia, so pena de las sanciones que con todo rigor impondremos. La inspección vigilancia y control es un DEBER del ministerio de las y los trabajadores, no es un capricho. Nuestras inspecciones son sorpresa y masivas a nivel nacional porque debemos verificar el cumplimiento de la ley y la verificación de las condiciones en las que trabaja la gente”, escribió el ministro quien concluyó:

“Señores Alpina quien nada debe nada teme. Deben permitir la entrada de nuestro equipo de inspectores”.

Por el momento, la compañía colombiana no se ha referido al tema ni a las denuncias laborales al interior.