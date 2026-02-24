Empresa de taxi involucrado en secuestro de Diana Ospina se pronunció: conductor habría entregado el carro después del delito

Pese al alivio tras la aparición de Diana Ospina, mujer secuestrada el domingo en la madrugada después de abordar un taxi, las dudas y la indignación siguen colmando las redes de exigencias a los responsables en el lamentable delito. Uno de los elementos claves es el dato sobre los vehículos involucrados en el hecho, dos taxis pertenecientes al mismo dueño pero a diferentes empresas.

La Fiscalía ya requirió a uno de los conductores

Diego Parra, representante legal de la empresa Arroba Taxis, se pronunció sobre el vehículo de placa ESN 170, que hace parte de esa firma, ante el medio Noticias Caracol. “Una vez tuvimos conocimiento del hecho, nos comunicamos con el propietario en la tarde, quien nos informó que ya se presentó en la Fiscalía”, afirmó el abogado, agregando que el dueño del taxi ya lo tiene en su poder y que el ente acusador ya requirió al conductor nocturno que manejaba el vehículo.

Taxi involucrado podría salir de la empresa

“Al momento de hoy estamos aquí a la espera de que se presenten en las instalaciones de la empresa el propietario del vehículo y el respectivo conductor”, finalizó Parra. Cabe señalar que el dueño, quien asegura no saber sobre los hechos, ya entregó la información de sus dos taxis y los conductores que los operan a las autoridades, por lo que ambos están identificados.

Además, el medio ya citado informó que la empresa decidió sancionar a los conductores involucrados y no descarta sacar al vehículo señalado.

Taxi tenía cinco comparendos

Según datos del diario El Tiempo, el taxi de placas ESN 170 tiene cinco comparendos activos por diferentes infracciones entre 2020 y 2025. Estas sanciones figuran a nombre de distintas personas, entre ellas dos propietarios y dos conductores, y suman más de 2.8 millones de pesos.

El primero fue impuesto el 24 de diciembre de 2020 por mal parqueo en la localidad de Puente Aranda. El segundo, el 12 de febrero de 2024, también en Puente Aranda, por exceso de velocidad. El tercero y el cuarto sucedieron el 16 de febrero de 2024, por pasarse un semáforo en rojo y por conducir con la licencia vencida. Por último, el quinto se impuso el 17 de junio de 2025 por conducir con la licencia de conducción vencida.