Video|Motociclista agarró a golpes a adulto mayor en Suba y generó indignación en redes

Este jueves 19 de febrero ha circulado en redes sociales un video que evidencia un grave caso de intolerancia al noroccidente de la ciudad. Las imagenes, capturadas en la localidad de Suba, muestras el momento en que un motociclista agrede a golpes a un adulto mayor, después de que este le reclamara por circular en una zona peatonal.

El hecho ocurrió en el barrio El Plan, en la calle 152 con carrera 72, y generó indignación por la violencia que asume el motociclista contra una persona de la tercera edad.

El conductor atacó con golpes y patadas

Según lo que muestran las grabaciones, el adulto mayor le pidió al motociclista que no transitara por el paso peatonal, que incluso estaba bloqueado por piedras. El conductor, molesto, se bajó de su vehículo, quitó las piedras del camino y se dispuso a atacar al señor con puños y patadas.

En medio de la preocupante escena, algunas personas se detuvieron a registrar las placas del vehículo y los hechos con sus celulares y pedirle al motociclista que dejara de violentar al adulto mayor, mientras otros comienzan a interponerse entre ambos para que cese el ataque.

En otro video también se puede ver que el conductor tomó el celular del señor, al parecer para reclamarle por un supuesto daño a su vehículo, mientras uno de los vecinos sostenía el teléfono del agresor. Finalmente ambos dispositivos fueron devueltos, aunque con resistencia por parte del motociclista.

La Alcaldía se pronunció

Desde la secretaría de movilidad rechazaron la agresión contra el adulto mayor, y afirmaron que ya se activó la búsqueda del agresor a través del sistema de monitoreo y las cámaras del sector.

“Invitamos a la comunidad a compartir cualquier información que nos ayude a identificar a esta persona. Rechazamos todos los actos de violencia y de irrespeto al espacio público”, agregó la entidad.