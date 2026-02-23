“No tiene deudas con la ley”: Ella es la hija de ‘El Mencho’ que nadie busca ¿Por qué está libre y dónde se encuentra?

Mientras el nombre de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, vuelve a ocupar titulares, hay una figura que genera preguntas y curiosidad: su hija menor, Laisha Michelle Oseguera González.

Puede leer: Del ‘empleado infiltrado’ a falsos guerrilleros: caen bandas de extorsión a comerciantes en Bogotá

A diferencia de otros integrantes del entorno familiar, ella no fue detenida en el más reciente operativo en Estados Unidos. ¿La razón? Según reportes especializados, “no tiene deudas pendientes con la ley (en EEUU)”.

El pasado 19 de noviembre, autoridades estadounidenses ejecutaron un nuevo golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Riverside, California, fue arrestado Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, esposo de Laisha y señalado por distintos delitos. La captura se realizó tras una notificación roja de la Interpol solicitada por el gobierno mexicano.

De acuerdo con información oficial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Gutiérrez Ochoa enfrentaba dos acusaciones emitidas por un tribunal federal del Distrito Central de California.

Tras su arresto, Infobae México confirmó que fue ingresado al Buró Federal de Prisiones con el número 15295-506 y permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles.

Pero, ¿qué pasó con Laisha Michelle? Reportes de Illicit Investigations señalan que ella es ciudadana estadounidense y, hasta ahora, no enfrenta cargos en ese país. “La pequeña hija de ‘El Mencho’ es ciudadana estadounidense y al parecer no tiene deudas pendientes con la ley (en EEUU), por eso no fue arrestada con su esposo”, reveló el medio.

¿Quién es Laisha Michelle Oseguera González?

Laisha nació el 4 de abril de 2001, por lo que actualmente tiene 24 años. Su signo zodiacal es Aries, un detalle que en redes no ha pasado desapercibido para quienes siguen cada pista sobre su vida. Es la menor de los tres hijos del matrimonio entre Nemesio Oseguera Cervantes y Rosalinda González Valencia.

Lea también: Jóven colombiano fue asesinado a puñaladas por un niño de 13 años en España: el presunto agresor también era de Colombia

Hasta 2021 su nombre era prácticamente desconocido para la opinión pública. Ese año escribió una carta dirigida al gobierno de Estados Unidos para solicitar una sentencia reducida para su hermana, Jessica Oseguera González. Poco después, fue relacionada con el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina en Jalisco, ocurrido en noviembre de ese mismo año.

Laisha Michelle Oseguera González RRSS

Según las investigaciones en México, el secuestro habría tenido como objetivo presionar por la liberación de su madre. Por estos hechos, Laisha obtuvo un amparo contra “cualquier orden de aprehensión” emitido por un juez en Jalisco. En abril de 2022 intentó nuevamente ampararse junto a su esposo, pero el recurso fue rechazado debido a que ya había recibido protección legal previamente.

¿Dónde vive Laisha Michelle y a qué se dedica?

De acuerdo con Illicit Investigations, Laisha reside en Estados Unidos al menos desde 2022. En 2023, ella y su esposo habrían adquirido una propiedad valuada en 1.2 millones de dólares en Riverside, California. En esa ciudad, la joven abrió incluso una cafetería ubicada a pocos kilómetros de su domicilio, intentando rehacer su vida lejos del escrutinio público mexicano.

Sobre su formación académica, en 2021 aseguró que cursaba el tercer semestre de la carrera de Administración de Empresas y Emprendimiento, aunque no se ha confirmado si concluyó sus estudios. Tampoco hay información pública que confirme si tiene hijos.

Imagen ilustrativa generada con IA Imagen ilustrativa generada con IA

Mientras su esposo enfrenta un proceso judicial, Laisha Michelle permanece en libertad en territorio estadounidense.

Su historia, envuelta en controversia, refleja una paradoja legal: en México podría enfrentar procesos por el caso de los elementos de la Marina, pero en Estados Unidos no pesa, hasta ahora, ninguna acusación en su contra.

Lea también: “Le pido el favor que no llore, porque me hace llorar”: Néstor Morales se despidió de una de sus panelistas

Por eso, aunque su apellido inevitablemente la vincula con uno de los nombres más conocidos del crimen organizado, hoy su situación jurídica es distinta.

Y es justo ahí donde surge la pregunta que la persigue: ¿es simplemente una joven rehaciendo su vida o una figura clave aún bajo la lupa? Por ahora, lo único confirmado es que, en suelo estadounidense, “no tiene deudas pendientes con la ley”.