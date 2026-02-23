Jóven colombiano fue asesinado a puñaladas por un niño de 13 años en España: el presunto agresor también era de Colombia

Juan Esteban Rubio, un jóven colombiano de tan solo 18 años, fue asesinado el pasado viernes 20 de febrero en España por un niño de 13 años. El impactante asesinato, que se dio en las inmediaciones del colegio Amor de Dios, en Valladolid, ha levantado un debate sobre la responsabilidad penal de menores en España, similar a lo que ha ocurrido en Colombia con casos como el de Miguel Uribe.

Al parecer, otros dos menores habrían participado en el asesinato, de acuerdo con lo indigado por las autoridades,sosteniendo a la víctima para no que no pudiera escapar del delito cuyo móvil sería un enfrentamiento de bandas, según indican investigaciones. “Los niños hablaron por Instagram y el chico le dijo que le caía mal, pero que no iba a pasar de las palabras y que en ningún momento le iba a matar”, dijeron los padres de Rubio sobre la relación entre su hijo y el victimario, con quien, al parecer, tenía problemas.

Las dolorosas palabras de los padres

Esto porque las autoridades han vinculado de manera preliminar las causas del apuñalamiento a un contexto de enfrentamiento entre bandas latinas, supuestamente entre los Dominican Don´t Play (DDP) y los Trinitarios. El medio español modus operandi habló de las bandas colombianas que habrñian perpetrado el homicido: “Se trataría, por tanto, de un crimen por encargo al estilo de los que llevan a cabo los sicarios colombianos, que recurren a menores inimputables, como en este caso, para cometer asesinatos. La víctima, Juan Esteban Rubio, estaba tratando de salir de los Dominican Don’t Play, pero eso no impidió su muerte a manos de la banda rival y que le esperaron para asesinarlo”.

Rubio fue apuñalado hasta en tres ocasiones en el pecho con un cuchillo de cocina supuestamente por el menor de 13 años, por lo que su agresor fue ingresado al Centro de Menores Infractores del Zambrana. “La madre había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía, pero le dijeron que hasta que pasara algo no podían hacer nada. Pues qué esperaban,que matara a alguien, pues lo mató, bravo, idiota de mierda él”, aseguró el papá.

“Aunque es un niño de 13 años, su mentalidad no es tal, es un niño con mentalidad asesina que necesita ayuda, añadió. Por su parte, la madre expresó: “Mi hijo no era un vándalo, era una persona de bien, luchaba por todos sus amigos y ellos sabían que podían contar con él... Era un niño amoroso, feliz, sano que no quería hacer daño a nadie".