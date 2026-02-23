“Le pido el favor que no llore, porque me hace llorar”: Néstor Morales se despidió de una de sus panelistas

En la mañana de este lunes 23 de febrero, el periodista Néstor Morales sorprendió​ a su​s oyentes anunciando la salida de una de sus más queridas panelistas, se trata de María Consuelo Araujo, quien durante seis años perteneció a la mesa de Mañanas Blu.

El director de la emisora le dedicó unas sentidas palabras a la mujer en vivo.

“Debo informar con un profundo dolor que hoy es el día de una despedida, de una compañera de trabajo, de una amiga, de una persona que está ​hasta hoy en Mañanas Blu. Se llama María Consuelo Araujo con quien termina un ciclo de seis años, no es poco tiempo, pero que le vamos a hacer, la vida es de ciclos. Le pido el favor que no llore, porque me hace llorar“, señaló Néstor Morales.

El periodista pidió un momento para dedicarle unas palabras que había escrito previamente:

“Se va hoy cerrando un ciclo, pero te agradezco. Gracias por la claridad, por la muy juiciosa capacidad de análisis, por el humanismo que trajiste a esta mesa. Humanismo es ser capaz de hablar de cultura, es ser capaz de hablar de relaciones internacionales, de describir el Estado colombiano, de contar como Tolstói, de contar el vallenato. (...) no eres periodista pero te ganaste el respeto de la audiencia y de nosotros tus compañeros de trabajo”.

María Consuelo, entre lagrimas le respondió​ a Néstor Morales y se despidió de la audiencia:

“Yo solo puedo agradecer a Blu Radio, te puedo agradecer a ti (Néstor Morales) por la invitación​ que me hiciste hace seis años, que acogí con el temor que siempre caracteriza lo que uno arranca para aprender. Aquí aprendí a sintetizar las ideas pero sobretodo aprendí a escuchar, a conectarme con la realidad de Colombia. Yo trabajé en el sector público, en el sector privado, pero esa oportunidad de desmenuzar las palabras y de que las ideas se puedan confrontar con respeto es algo que me llevo para toda la vida", dijo la panelista.