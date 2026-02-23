“Entre Abelardo De La Espriella y un zapato, yo voto por el zapato”, Daniel Coronell

En medio del candente debate político rumbo a la presidencia de Colombia, el reconocido periodista, Daniel Coronell, lanzó una contundente sentencia que está generando gran eco, al señalar que él preferiría votar primero por un zapato o por quien fuera, antes que por Abelardo De La Espriella.

Esto se dio en medio de la emisión del espacio Los Danieles, en donde compartió junto a Daniel Samper Ospina, Daniel Samper Pizano, Ana Bejarano Ricaurte y el precandidato Mauricio Cárdenas.

Hablando sobre una hipotética segunda en la que llegaran a estar Iván Cepeda Castro y Abelardo De La Espriella, se fueron perfilando las intenciones de unos y otros.

Allí, el precandidato de derecha (Cárdenas), señaló que en ese caso estaría en total libertad para decidir por quién votar en segunda vuelta y que él no votaría por Iván Cepeda.

Allí, les lanzó la gran pregunta a los panelistas: ¿Ustedes votarían por Iván Cepeda?

Ante la negativa con sus cabezas de sus compañeros, Coronell apuntó: “Yo sí, claro, entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, claro. Entre Abelardo De La Espriella y un zapato, yo voto por el zapato”.

