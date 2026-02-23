“Nunca he dejado de dar la cara”: Uribe arremete contra Iván Cepeda por polémica de computadores de las Farc que lo mencionan

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a la reciente polémica que envuelve a Iván Cepeda por la investigación de La Silla Vacía respecto a los computadores de las Farc que mencionaban su nombre en 2008, durante el segundo gobierno Uribe. Dicho medio reveló que esos archivos, que no fueron reconocidos como prueba encontra de Cepeda por parte de la Corte Suprema de Justicia, no fueron alterados, contrario a lo que argumentaba su defensa.

“Otra prueba plena contra Cepeda”

“En la Nueva Maquetalia están ‘Iván Márquez’ e Iván Cepeda. Yo leí ayer con asombro, mientras llegaba a Cartagena, la noticia que dice que no, que los computadores de Reyes no fueron alterados. Esos computadores además son otra prueba plena contra Iván Cepeda, que él trabajaba para la FARC”, señaló Uribe a Caracol Radio sobre la revelación que vuelve a despertar las sospechas sobre presuntos vínculos entre el candidato presidencial y la extinta guerrilla.

“Pero es que además nosotros tuvimos el buen cuidado de que lo revisara la Policía Internacional, Interpol, que él certificó que no fueron alterados”, agregó, pues en aquella época fue su gobierno quien entregó los archivos a la justicia.

Se refirió a sus problemas con la justicia

“Yo me he sometido a un juez de la república; nunca he dejado de dar la cara a la justicia, asumir la defensa material, asumir la sustentación de la apelación material. Toda la defensa técnica la hicieron el doctor Granados, el doctor Lombana, el doctor Amaya, el doctor Rangui Guevara, etc.” señaló Uribe, y añadió: “Yo no sé qué haría Cepeda sentado frente a un juez de la república o en ese momento frente a la corte y que le saquen esos computadores”.