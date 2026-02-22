Daniel Quintero destapó lo que piensa de Iván Cepeda: “Lo he notado con un egoísmo que no me lo esperaba”

Hace unas semanas se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio luz verde a Daniel Quintero para participar en la consulta presidencial, mientras que señaló que el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda no podía hacerlo. Esta decisión del CNE abrió una grieta en el petrismo. Quintero, de hecho, sostuvo en una entrevista reciente que no le ha gustado la actitud de Cepeda frente a estos hechos.

El exalcalde de Medellín se refirió al tema en una entrevista con la revista Cambio. Allí señaló que considera “egoísta” que un sector del Pacto Histórico les hubiera pedido a él y a Roy Barreras bajarse de la consulta para sumarse a Cepeda. De hecho, en vista de que Quintero y Barreras continuaron con su idea de hacer una consulta del Frente Amplio, varios dirigentes claves están invitando a no votar las consultas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Esta posición incluso se vio afianzada por el propio presidente Gustavo Petro, quien públicamente afirmó que solo votará para Cámara y Senado el próximo 8 de marzo. En la práctica les dejó claro a Quintero y Roy Barreras que no son los candidatos de sus afectos.

Sobre este tema, Quintero recordó que esta contienda electoral no debería centrarse en personalismos.

“Cepeda ha sido una persona muy tranquila y dialogante hasta ahora. Ahora sí lo he notado con un egoísmo que no me lo esperaba. Como, bueno, si no es conmigo, no es con nadie. La consulta del Frente Amplio lo que buscaba en principio era recoger muchos sectores independientes, liberales y de izquierda también”, sostuvo Quintero en la entrevista con Cambio.

De hecho, señaló que lo que se quería era buscar un ejercicio similar al que se hizo con el Pacto Histórico en 2022.

“Valió la pena ese Pacto. Yo sigo creyendo que es necesario recoger muchos sectores. Por eso mi llamado no es ni siquiera a hablar de rupturas de ningún tipo. Es un llamado a la consciencia, a poner a los colombianos en el centro. Y no decir es que tengo que ser yo y nadie más”, concluyó QUintero.