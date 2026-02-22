Petro no se guardó nada para responderle a Cabal: “no tengo carro y mi casa quizás la venda para hacer otra”

A través de sus cuentas oficiales en la red social X, el presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal sostuvieron un fuerte cruce de trinos en las últimas horas.

Todo empezó con una crítica que le hizo Cabal al también senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pues lo señaló de apoyar al que consideró como el “gobierno más corrupto de la historia de Colombia”, refiriéndose a la Presidencia de Petro.

“Ahora aparece como si fuera verdad que perseguirá la corrupción. Sí así lo hiciera los primeros que irían presos serían sus camaradas en el actual gobierno”, anotó Cabal sobre Cepeda.

Pues bien, el propio presidente Petro decidió no guardar silencio y le contestó a la senadora de la oposición.

“El gobierno más corrupto de la historia es el que vieron los ciudadanos de Colombia matar a su propio pueblo. El genocidio es la peor corrupción de gobierno alguno, y varios gobiernos de Colombia, entre ellos el que apoyó María Fernanda Cabal, fueron genocidas. Yo me retiro tranquilo del poder que no me gusta, no soy adicto al poder ni al dinero”, comentó el primer mandatario.

“Dios proveerá”: Petro sobre su situación económica

En su trino, el primer mandatario advirtió que una vez termine su Presidencia no se llevará “un peso” de los impuestos que pagan los colombianos. Y recordó que tampoco tiene cuenta bancaria normal. Esto último debido a que el año pasado fue incluido, junto a su exesposa y uno de sus hijos, en la Lista Clinton.

“No tengo haciendas ni cuentas en el exterior como certificarán los investigadores internacionales que me pusieron, no tengo carro y mi casa quizás la venda para hacer otra, todavía le debo al banco. Dios proveerá dice la Biblia y yo digo que el techo es el cielo y el piso toda la tierra del planeta”, advirtió el mandatario en su cuenta de X.

Cabal le recordó a Petro los funcionarios salpicados por la corrupción

Entre tanto, la senadora Cabal volvió a contestarle y le recordó que varios de sus funcionarios han sido señalados por presuntos hechos de corrupción.

“Petro, usted habla de corrupción y genocidio como si no tuviera responsabilidades. Vale la pena recordarle que varios funcionarios cercanos a su gobierno y personas de su entorno están hoy siendo investigados o procesados por la justicia: Olmedo López, Carlos Ramón González, Sandra Ortiz, su propio hijo Nicolás Petro, entre otros. No le mienta al país que los hechos dicen más que sus explicaciones acomodadas”, puntualizó la senadora.