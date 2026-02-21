Falso: Iván Cepeda no dijo que en su Gobierno la riqueza “será administrada y distribuida por el Estado”

Una entrevista que dio el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, generó una ola de reacciones en la opinión pública. Sus declaraciones sobre la campaña, su disposición a acudir a debates públicos y sus planes económicos han dado mucho de qué hablar. Al mismo tiempo, ha empezado a circular desinformación sobre sus declaraciones.

En redes sociales ha empezado a circular una imagen con unas declaraciones falsas de Cepeda en las que manifiesta una controvertida opinión a favor de la estatización de la economía.

Como una pieza de última hora con el logo de Noticias Caracol, la imagen pone de fondo una foto del candidato presidencial y advierte: ”En mi gobierno la riqueza será distribuida y administrada por el estado". Esta información es falsa, pues aunque Cepeda habló extensamente sobre sus opiniones frente a la economía del país durante la entrevista, nunca señaló que la riqueza deba ser “administrada por el Estado”. Eso sí, en múltiples ocasiones se refirió a la necesidad de reducir la desigualdad en Colombia.

De hecho, en un aparte le preguntaron puntualmente por su opinión sobre el modelo económico que tiene Colombia en la actualidad y la posibilidad de que este cambie en su eventual gobierno.

“Yo creo que es muy importante que en esto haya total claridad. Nosotros seguimos la línea que han planteado en estos años de gobierno tanto el presidente Petro como el Pacto Histórico. No estamos por acabar por el capitalismo en este estadio del desarrollo nacional. Creemos que hay que hacer un capitalismo productivo. Eso significa que haya una redistribución de la riqueza, pero que esa redistribución sirva a la prosperidad de la sociedad. Creemos que es necesario acabar la idea de que acabar con la pobreza es casi equivalente a hacerle un daño a la riqueza que hay en ciertos sectores de la sociedad”, explicó Cepeda.

Cuestionamientos a los planes económicos de Cepeda

Aunque el candidato Iván Cepeda no propone hacer que el Estado “administre” la riqueza, como señala la información falsa que algunas cuentas están publicando, lo cierto es que sus planes económicos han sido objeto de un fuerte debate.

A finales del año pasado, por ejemplo, Cepeda sostuvo una reunión con empresarios facilitada por la Cámara de Comercio Colombo-americana (AmCham). Después del encuentro, varios empresarios manifestaron su recelo frente a los planteamientos del senador.

“Dijo que el sector privado sería importante, pero que considera que el Estado debe controlar sectores estratégicos de la economía”, sostuvo uno de los asistentes a la reunión, citado por el medio de comunicación La Silla Vacía. “Insistió en la necesidad de grandes inversiones en programas sociales. Su modelo es el mismo de Petro”, advirtió otra de las fuentes.