CNE dio luz verde para que Daniel Quintero participe en consulta del 8 de marzo, ¿se medirá con Roy Barreras?

En las últimas horas se conoció que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero tendrá la posibilidad de participar en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo, según una reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

(Lea también: “Nunca he visto una visita tan humillante para un presidente de Colombia”: Pinzón sobre reunión entre Petro y Trump).

De acuerdo con varios medios de comunicación, la decisión quedó en firme tras una votación que quedó 7-1.

El anuncio se dio poco después de que el mismo CNE negó que el también precandidato Iván Cepeda pudiese participar en esas votaciones. Con ello, el Pacto Histórico anunció que irá directo a la primera vuelta presidencial.

En contraste, el exsenador Roy Barreras señaló que quiere seguir adelante con la consulta del Frente Amplio. La pregunta ahora es si Daniel Quintero se unirá a esta iniciativa o si preferirá adherirse a Iván Cepeda.

Por ahora, Quintero ha guardado silencio y, según la emisora Blu Radio, está esperando que el CNE le notifique oficialmente su decisión para pronunciarse.

Lo cierto es que la izquierda y la centro-izquierda parecen tener una división tras la decisión contra Cepeda. Mientras un sector ha señalado que es fundamental que todos se unan bajo la figura de Cepeda, otro sector- representado por Roy Barreras- ha advertido que el progresismo es más amplio y debe mantener en firme la consulta del 8 de marzo.

“Este es un proyecto histórico ! Llevamos 17 años construyéndolo junto con Iván y todo el progresismo y el liberalismo progresista . Juntos defendimos la paz que yo firmé! Juntos le hicimos oposición a Duque! Juntos fundamos el Pacto Histórico y juntos hicimos posible el triunfo de Gustavo Petro el primer Presidente de izquierda en la historia de Colombia (sic)”, advirtió Roy Barreras en un trino publicado este 4 de febrero, en respuesta a un comentario del creador de contenido Levy Rincón.