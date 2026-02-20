Lo último: Petro entregará investigación a la Fiscalía sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral

El presidente Gustavo Petro volvió a poner en tela de juicio el sistema electoral colombiano. Por medio de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario indicó las serias dudas que tuvieron frente a las elecciones del 2022 que lo convirtieron en jefe de Estado.

“En las elecciones del 2022, descubrimos que cada 5 minutos, aparecía una mesa fantasma sumando votos. A eso se le llama iteraciones. El software lo tenía en sus algoritmos, y no se permitió a los partidos ver su código fuente. El preconteo fue alterado y pusieron a ganar a Hernandez cuando yo llevaba amplia ventaja”, sostuvo el presidente Petro.

Según su versión, esto se debió a que las llamadas de los jurados “no llegan” directamente a la Registraduría, sino a una empresa privada. Para el mandatario en esa empresa tienen “edificios llenos de contratistas con cláusula de confidencialidad y formularios en blanco”.

En ese sentido, manifestó la desconfianza que le genera el software que se utilizará en las próximas elecciones, pues señaló que será el mismo que se usó en el 2022.

“No han permitido la auditoría completa y profunda de ese software. Presentan el de Indra que ya es el cómputo final de los departamentos, ese es el menos importante”, anotó el presidente Petro.

Incluso, advirtió que tienen una investigación de 150 páginas sobre estas presuntas irregularidades que será enviada a la Fiscalía General de la Nación y a instancias “internacionales”. Además, sostuvo que la veeduría la hizo él con sus propias manos.

“Es un exabrupto completo que la empresa privada a la que se le ha dado todos los datos de la cedulación de colombianos y de los pasaportes se le de también la computación del preconteo y los datos de mesa y municipio de la elección que hagan. Es simple, la mayoría de colombianos que se fue y no volvió no votan, y pueden hacerlos votar por software. Millones de cédulado(a)s no votan y los pueden hacer votar por algoritmos. La empresa de los hermanos Bautista, sancionados antes en la justicia de los EEUU, deben entregar los datos de las personas con pasaporte a la imprenta nacional. Se que buscaba con ayuda de algunos magistrados anular el contrato de pasaportes hecho por el gobierno hace un año. En medio de elecciones eso tiene un nombre propio: fraude electoral (SIC)”, concluyó el primer mandatario.

Por último, manifestó que es urgente que se reúna la Comisión de Garantías Electorales.

Registrador recordó que tiene autonomía frente a otros poderes

Esta semana el presidente Petro ha cuestionado duramente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la cabeza de esa entidad, el registrador Hernán Penagos, no guardó silencio. Por el contrario, le recordó al primer mandatario la autonomía que tiene su entidad.

“Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes. Significa que no tenemos funcionario superior. Autoridad disciplinaria, autoridad fiscal y autoridad electoral”, puntualizó el registrador.

Y señaló que en ocasiones esos entes sufren un “asedio” como si tuvieran que estar supeditadas a otras instituciones.

“De parte de nosotros en la Registraduría, estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean integras. Nadie le va a decir al registrador y a la Registraduría cómo se hacen las elecciones, porque sabemos que las vamos a hacer de la mejor manera”, sostuvo el registrador.