“No quise sobrepasarme”: Petro confirmó que envió el nuevo decreto al Consejo de Estado con el aumento del 23% al Consejo de Estado

Petro reveló que pensó en aumentar el salario mínimo, pero prefirió mantener el propuesto en el 2025

Este jueves, 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro en medio de su discurso en la Plaza de Bolívar, dejó en evidencia que sí contempló la posibilidad de aumentar el salario mínimo vital ante la decisión del Consejo de Estado de suspender su decreto. Sin embargo, aseguró que terminó por mantener el mismo porcentaje del 23%.

El mandatario convocó a todos sus seguidores a salir a las plazas públicas de todo el país para apoyar su propuesta del salario mínimo vital, que está suspendido por decisión del Consejo de Estado, mientras el gobierno entrega toda la documentación requerida.

Petro anunció que ya dejó firmado el nuevo decreto del salario mínimo vital

“El salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 no quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025. No echamos para atrás, firmamos y se entrega al Consejo de Estado cumpliendo sus órdenes”, informó el mandatario durante su discurso.

Además de esto, el jefe de Estado también se refirió a varios temas de coyuntura nacional; sin embargo, llamó la atención cuando tocó el tema de los empresarios en Colombia, ya que nuevamente arremetió contra este sector, calificándolos de “parásitos” por depender de los recursos del Estado sin priorizar el bienestar de sus trabajadores.

“Hay empresarios que creen que se aumentan las ganancias si los trabajadores ganan menos. No se dan cuenta que si el pueblo trabajador gana menos, compra menos y entonces venden menos y ganan menos. Una lógica económica que no tienen en la cabeza”, dijo Petro.

En medio de su intervención, cuestionó los modelos empresariales porque concentran beneficios sin garantizar condiciones laborales dignas, e insistió en la necesidad de avanzar hacia una economía que fortalezca el empleo formal y la justicia social.