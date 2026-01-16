Magnicidio de Miguel Uribe: revelan los nombres de los seis implicados que aceptaron su responsabilidad

La resolución judicial por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá, ha entrado en su fase definitiva. Según reveló la cadena radial colombiana La FM, seis de los principales implicados en el ataque en el parque ‘El Golfito’ han suscrito preacuerdos con la Fiscalía General de la Nación, aceptando formalmente su responsabilidad en el magnicidio.

Las penas pactadas para los integrantes de esta estructura criminal oscilan entre los 21 y 25 años de prisión, tras admitir delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

El organigrama criminal, según el reporte de la cadena radial, sitúa a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, como la figura de mayor peso dentro de los capturados. Los investigadores lo señalan como el puente directo entre los autores intelectuales, quienes ordenaron el crimen desde la sombra, y el equipo operativo. Pérez Marroquín tendría la condena más alta, con 25 años de cárcel.

Por su parte, la logística estuvo a cargo de Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, quien facilitó el vehículo para las labores de inteligencia previa y el transporte del armamento. Mora aceptó una pena de 21 años de prisión por su rol clave en la movilidad del grupo.

Instrumentalización de menores: la ficha de ‘Gabriela’ y ‘El Caleño’

El caso ha puesto bajo la lupa el uso de adolescentes para cometer crímenes de alto impacto. Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, aceptó haber participado en el plan y el próximo 23 de febrero se definirá el aval de su condena a 21 años. Martínez pidió perdón público, asegurando que “nunca quiso hacerle daño” al líder político.

Por otro lado, la Fiscalía señaló a Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, y a Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, como los encargados de reclutar y presionar al ejecutor material. Mora Silva habría realizado una videollamada al menor de edad para convencerlo de disparar, mientras que Barragán fue fundamental en la contratación del sicario.

La situación del autor material

Respecto al ejecutor de los disparos, un menor de 15 años conocido como alias Tianz, la justicia ya emitió una sanción. El joven, que utilizó una pistola Glock 9 milímetros para acabar con la vida del senador, aceptó los cargos ante un juez de menores y actualmente cumple una sanción de siete años de internamiento en un centro especializado en la ciudad de Pasto.

Con estos preacuerdos, la Fiscalía busca cerrar el cerco sobre los determinadores del crimen, mientras los jueces de control de garantías avanzan en la validación formal de estas condenas que dejan en firme la autoría material del grupo capturado.