Bogotá impulsa el empleo bilingüe con formación gratuita en inglés

Un total de 3.800 personas se certificaron en inglés gracias al programa Yes, Bogotá, iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que ofrece formación gratuita con enfoque sectorial para fortalecer las competencias laborales y facilitar el acceso a oportunidades en sectores con alta demanda de talento bilingüe.

La estrategia, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en articulación con el Centro Colombo Americano Bogotá, busca consolidar el inglés como una herramienta real de competitividad, inclusión productiva y desarrollo económico para la ciudad.

Yes, Bogotá: formación en inglés conectada con el mercado laboral

Durante la jornada de graduación, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que el objetivo del programa no es solo enseñar un idioma, sino transformar vidas a través de la empleabilidad.

“Para esta administración es fundamental que la formación gratuita sí transforme la vida de las personas. Aprender inglés puede ser definitivo para acceder a mejores oportunidades laborales”, afirmó el mandatario.

El programa certificó a los participantes en niveles B1, B2 y C1, con un enfoque sectorial orientado a responder a las necesidades reales del mercado en áreas estratégicas como:

BPO (Business Process Outsourcing)

Tecnología

Gastronomía

Turismo

Industrias audiovisuales

La meta para este año es certificar 4.000 personas adicionales, ampliando el alcance de la estrategia y fortaleciendo la conexión entre formación y empleo formal.

Feria de empleabilidad: del aula al trabajo

Uno de los diferenciales de Yes, Bogotá es su articulación directa con oportunidades laborales. Durante el evento de graduación, el Distrito integró el aprendizaje del inglés con una feria de empleabilidad liderada por la Agencia Distrital de Empleo.

Las personas egresadas recibieron:

Orientación ocupacional personalizada

Intermediación laboral

Contacto directo con empresas

Preparación para entrevistas en inglés

Este modelo convierte la formación en una conexión laboral efectiva, reduciendo brechas entre educación y mercado de trabajo.

Bilingüismo para cerrar brechas y generar empleo formal

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, subrayó que el inglés es hoy una competencia clave para acceder a empleos formales y de calidad.

“Aprender inglés es una herramienta poderosa para cerrar brechas y ampliar oportunidades. Con Yes, Bogotá no solo formamos talento en una competencia altamente demandada, sino que conectamos a las personas con empleos formales y de calidad”, señaló.

Por su parte, Janet Van Deren, gerente general del Centro Colombo Americano Bogotá, resaltó que cuando el aprendizaje del idioma se conecta con el mundo laboral, se convierte en una herramienta tangible de transformación social.

Historias que reflejan el impacto del programa

El impacto del programa también se refleja en la experiencia de los egresados. Jorge Cuadros, uno de los beneficiarios, aseguró que el proceso fue exigente, pero determinante en su crecimiento profesional.

“Fue un reto al principio, pero el acompañamiento y la formación transformaron mi nivel de inglés. Hoy me siento más seguro para interactuar y aprovechar nuevas oportunidades laborales”, afirmó.