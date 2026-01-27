¡Trabajo sí hay! Bogotá abre convocatoria para 100 vacantes en TransMilenio este 27 de enero

En el marco de la estrategia ‘Talento Capital’, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ha lanzado una nueva oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral en este inicio de año. Bajo el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la Agencia Distrital de Empleo anunció una jornada presencial masiva para cubrir 100 puestos de trabajo en el sector transporte.

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres interesados en desempeñarse como operarios u operarias de lavado y embellecimiento de flota. El objetivo es fortalecer el equipo del concesionario Grupo Somos, encargado del mantenimiento y limpieza de los buses articulados y biarticulados que movilizan a millones de bogotanos en el sistema TransMilenio.

¿Cuándo y dónde es la cita?

A diferencia de otros procesos digitales, esta convocatoria es estrictamente presencial. Los aspirantes deberán acudir este martes 27 de enero de 2026 a la localidad de Usme. El horario de atención será limitado, por lo que se recomienda puntualidad para garantizar el registro y la entrevista inicial.

Lugar: Auditorio del Portal de Usme (Avenida Caracas con Calle 63C sur).

Auditorio del Portal de Usme (Avenida Caracas con Calle 63C sur). Horario: De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Requisitos para postularse

Para esta jornada de ‘Talento Capital’, el perfil solicitado se enfoca en personas con disposición para el trabajo operativo y el cuidado de los activos de la ciudad. Los interesados deben cumplir con lo siguiente:

Documentación: Presentar el documento de identidad original. Hoja de vida: Se solicita llevar varias copias de la hoja de vida actualizada e impresa para facilitar el proceso con los reclutadores del concesionario. Perfil: Interés en labores de limpieza, embellecimiento técnico y mantenimiento de flota pesada.

Una apuesta por el empleo formal y seguro

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá enfatiza que todos los procesos de selección liderados por el Distrito son gratuitos. La estrategia ‘Talento Capital’ busca eliminar las barreras de acceso al mercado laboral, conectando directamente a las empresas con el talento humano de las localidades sin necesidad de recurrir a terceros.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se hace un llamado especial a los habitantes del sur de la ciudad para aprovechar la cercanía de esta feria en el Portal de Usme. La vinculación de estos 100 nuevos operarios no solo mejora la calidad del servicio de TransMilenio, sino que impulsa la economía local mediante contratos formales con todas las prestaciones de ley.

¡Ojo a las estafas! Recuerde que para acceder a estas vacantes no se requieren intermediarios ni realizar pagos de dinero por exámenes médicos o trámites. Si le piden dinero, denuncie.