“Podía perder la pierna”: María Claudia Tarazona reveló angustioso momento que vivió tras atentado a Miguel Uribe

El 11 de agosto de 2025, se apagó la vida del exprecandidato a la Presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, luego de haber sido víctima de un reprochable atentado contra su vida mientras realizaba un meeting político en la localidad de Fontibón en Bogotá. Tras meses de lo sucedido, su esposa, María Claudia Tarazona concedió una entrevista en la que reveló varios detalles de los primeros minutos que vivió al enterarse de que le habían disparado al amor de su vida.

Desde el deceso de Uribe Turbay, Tarazona ha usado sus redes sociales para seguir extendiendo el legado del político, con publicaciones en los que da a conocer cuestiones más allá de su labor, como su vida personal y la hermosa relación que Miguel tenía con sus hijos.

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. Foto: María Claudia Tarazona.

“Gracias, amor de mi vida, por dejarme todo lo que necesito para poder seguir. Amor: En la última carta que me escribiste, me dijiste: “No me va a alcanzar la vida para demostrarte cuánto te amo”. Fue tu muerte la que terminó mostrándome qué tan grande fue tu amor. Desafiaste el umbral de la muerte y estuviste inmensamente siendo tú. Amor mío, entre tú y yo no hay nada pendiente. Siempre fuimos, tú y yo. Nos veremos en la eternidad y te llenaré de besos", fue una de las más recientes publicaciones de María Claudia en Instagram

Esa fue la primera reacción de la esposa de Miguel Uribe al enterarse del atentado en contra del político

Tarazona fue la más reciente invitada al programa de entrevistas, ‘La Sala de Laura Acuña’, en el que reveló detalles de cómo fueron los primeros momentos de su vida al enterarse de que Miguel había recibido varios disparos; conversación en la que mostró su angustia y las decisiones que tomó por el bienestar de su amado.

“Cuando a mí me avisan que Miguel había recibido un disparo, salí yo como una loca en el carro con mi hija Isabella hacia Fontibón. Fueron 45 minutos que se me hicieron eternos; yo en ese trayecto me tiré tres veces del carro porque había trancón. En medio de la angustia yo pensé que podía llegar más rápido corriendo que en el carro”, afirmó Tarazona.

“Cuando yo llego y encuentro toda la situación y después tomar la decisión de tener que trasladar a Miguel hacia la Santa Fe. Fue muy duro porque el médico nos dijo que teníamos un tiempo muy corto para decidir y que podía morir y perder la pierna”, añadió.