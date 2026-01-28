María Claudia Tarazona publica emotivo mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay: “Me desperté con la cara mojada en lágrimas”

Hoy, 28 de enero, Miguel Uribe Turbay estaría cumpliendo 40 años. Por medio de publicaciones en redes sociales, los familiares del exsenador y excandidato presidencial lamentaron su fallecimiento y expresaron la tristeza que sienten a 5 meses de su deceso, ocurrido el pasado 11 de agosto de 2025. Su esposa, Maria Claudia Tarazona, conmemoró su natalicio con múltiples imágenes y un extenso y emotivo mensaje.

“He llorado tanto por ti”

Tarazona comenzó su publicación diciendo “Hoy es, sin duda alguna, el día más doloroso desde que atentaron contra tu vida. Me desperté con la cara mojada en lágrimas“. La mujer, que ha hecho públicos sus sentimientos desde el atentado ocurrido el sábado 7 de junio del año pasado, manifestó que “no tuve tiempo de abrir los ojos, cuando ya la tristeza me estaba atravesando, sin tregua y sin piedad”.

Su mensaje acompaña una foto de ella y Uribe Turbay sonrientes en un evento multitudinario, además de varias historias de instagram en las que muestra el último cumpleaños que el celebró a su esposo y otros momentos con él. “Nuestro sueño de vivir la vida juntos ya no será. Ahora veo tus fotos y tu cara estará congelada en el tiempo, mientras yo envejeceré sin ti. Qué dolor tan infinito, amor lindo. Nuestros planes, celebraciones y sueños ya no serán más” continuó.

“Dios, por favor, apiádate de mí”

En sus historias también compartió otras imágenes y videos publicados por distintas personas que lamentan la muerte de su esposo, como un video en el que muestran varios momentos de su campaña político. “Ahora solo tengo los recuerdos de todos los cumpleaños que pasamos juntos, como transcurría la vida sin saber que, más pronto de lo que creíamos, se acercaría nuestro último día juntos en este mundo que no te pudo sostener”.

“Cuánto quisiera estar allá, en ese pasado donde nuestros corazones latían juntos y yo aún te podía abrazar. Cuánto quisiera estar en ese pasado donde todo lo bueno y lo malo existía, pero siempre siendo tú y yo”, agregó y finalizó diciendo: “Cuánto quisiera estar allá junto a ti y no haberte soltado jamás…He llorado tanto, amor, he llorado tanto por ti… Dios, por favor, apiádate de mí“.