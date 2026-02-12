Claudia Tarazona reveló que empresario asesinado en Bogotá la acompañó en misas por Miguel Uribe

Un empresario y su escolta fueron asesinados en la tarde del miércoles 11 de febrero en un ataque sicarial ocurrido frente a un gimnasio ubicado en la carrera Séptima con calle 84, en el nororiente de Bogotá.

Las víctimas fueron identificadas como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, propietario de la empresa Arroz Sonora, y su escolta, un miembro de la Policía Nacional en uso de buen retiro que había prestado servicio hasta 2021 y desde entonces trabajaba como guardaespaldas privado.

Según información preliminar, ambos hombres salían del establecimiento cuando un sujeto les disparó en repetidas ocasiones. Tras el ataque, fueron trasladados de urgencia a la Clínica del Country; sin embargo, el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que se trató de un hecho planeado. “Un sicario, vestido con corbata y traje, al momento que salen dos personas del gimnasio, les genera disparos con arma de fuego. Esta persona después sale a la Séptima, se monta en una motocicleta y se fuga del lugar”, explicó.

De acuerdo con el oficial, las primeras verificaciones a través de cámaras de seguridad indican que los responsables habrían llegado al lugar al menos 15 minutos antes para esperar a la víctima. “Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado. Planearon la forma de caracterizar al sicario y también donde parquearon la motocicleta estaba totalmente previsto”, agregó.

Aponte Fonnegra era un reconocido empresario del sector arrocero y miembro principal del consejo directivo de la Fundación Aponte Rojas, organización dedicada a la formación y acompañamiento integral de niños, niñas y familias en condición de vulnerabilidad. Según se ha conocido, no tenía antecedentes penales y participaba en procesos de resocialización de menores, brindando formación humana, emocional e intelectual.

La muerte del empresario generó reacciones en distintos sectores. María Claudia Tarazona lamentó el hecho a través de su cuenta de Instagram, recordando que Aponte y su esposa la acompañaron durante el proceso de hospitalización y posterior fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace seis meses. “Hoy a pocas cuadras de mi casa, un sicario disparó contra la vida de un hombre, padre de familia, esposo, hijo, hermano. Qué dolor, qué angustia, qué tristeza nuestro país”, escribió.

El asesinato se produjo exactamente seis meses después de la muerte de Uribe Turbay, quien era senador del partido Centro Democrático y aspiraba a participar en la elección del candidato presidencial de esa colectividad.

Las autoridades continúan con la revisión de cámaras de seguridad y labores de inteligencia para identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.