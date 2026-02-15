Ministro de Defensa confirmó que dos integrantes del cartel del narcotráfico se desmovilizaron

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó mediante sus redes sociales, que dos integrantes del cartel del narcotráfico, de alias ‘Marlon’, pertenecientes a las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’, se entregaron a las autoridades.

El jefe de cartera aseguró que esta decisión de los exguerrilleros obedece a que "no hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista". Además indicó que es el resultado de las operaciones que realiza la Fuerza Pública en López de Micay.

“Dos integrantes del cartel del narcotráfico de alias Marlon, pertenecientes a las disidencias del narcotraficante alias Mordisco, se desmovilizaron y se sometieron a la justicia. Su decisión obedece a que no hay futuro dentro de una organización criminal y terrorista, y también a la presión sostenida de las operaciones militares de nuestra Armada, del Ejército y la Fuerza Aérea, desarrollada en López de Micay (Valle del Cauca) zona priorizada donde la acción coordinada del Estado protege a las comunidades y debilita las estructuras criminales”, destacó Sánchez.

El ministro dio un parte de las incautaciones que les hicieron a los disidentes de las Farc.

“Durante la operación se incautaron fusiles, pistolas, granadas, munición y artefactos explosivos, evitando graves riesgos para la población civil. Cada arma que sale de circulación es una vida protegida y un paso firme hacia la seguridad del Pacífico colombiano”, aseguró el ministro.

Pedro Sánchez invitó a los demás integrantes de estructuras armadas ilegales, a desmovilizarse asegurando que el Estado ofrece nuevas rutas en la legalidad.

“Los desmovilizados recibieron atención médica inmediata y se activó la ruta legal correspondiente. A quienes hoy permanecen en la ilegalidad les decimos: el Estado ofrece rutas claras para dejar las armas y comenzar un nuevo camino en la legalidad”, expresó.