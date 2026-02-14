Capturan a tres presuntos responsables de la acción terrorista en La Plata, Huila que dejó dos muertos y 30 heridos

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a John Faber Titimbo, Willian Enrique Ramos y Aldemar Caldón Ramírez, posibles integrantes del autodenominado frente Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc que habrían participado en la ejecución de la acción terrorista ocurrida el 17 de abril de 2025, en inmediaciones de la estación de policía de La Plata (Huila).

Titimbo es señalado de ejercer un rol de coordinación, desplazándose al casco urbano el día de los hechos para verificar las condiciones del entorno y apoyar la materialización del ataque; Caldón Ramírez estaría implicado en labores de apoyo logístico, vigilancia y control del área; y Ramos sería el encargado de las actividades de inteligencia y de recorrer el parque principal y sectores cercanos para constatar la instalación de una motocicleta cargada con explosivos y su posterior activación.

Producto de la detonación dos hermanos murieron, uno de ellos menor de edad, y 30 personas resultaron heridas.

En atención a las evidencias recopiladas, los tres presuntos responsables fueron capturados en una acción conjunta con la Sijin del Departamento de Policía de Huila. En los procedimientos se incautaron seis teléfonos celulares, un revólver, una escopeta, munición y una motocicleta.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado les imputó los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas y explosivos.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento intramural.