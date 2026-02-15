“Es un logro de mi Gobierno”: Petro sacó pecho de que Colombia genera el 16% de su energía con fuentes solares y limpias

El jefe de Estado calificó como un hito de su administración el reciente reporte de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), que confirma que Colombia ha superado el 16% de participación de energías limpias no convencionales en su matriz eléctrica nacional.

A través de su cuenta en la red social “X” (antes Twitter) el primer mandatario enfatizó que este avance no es solo una cifra técnica, sino el cumplimiento de una promesa de campaña hacia la descarbonización de la economía colombiana.

“Tener ya un 16% en energía limpia solar es un logro de mi gobierno. La matriz energética limpia total llega a un 80%, dependiendo del clima. Vamos hacia un nuevo modo de energía que no expulse CO2 a la atmósfera, y eso implica también nuevas formas de producción y nuevas formas sociales”, destacó el Jefe de Estado.

El presidente fue enfático en que la transición energética debe acelerarse en el sector productivo e hizo un llamado a los industriales que aún dependen del diésel y el carbón para que realicen la transición tecnológica hacia fuentes renovables con el fin de disminuir costos operativos y proteger el medio ambiente.

Para el mandatario, el futuro de la generación eléctrica en el país es claro porque las termoeléctricas deben ser reemplazadas por energía solar en el corto plazo. Invitó a los empresarios de los sectores industrial y agrario a dotarse de instalaciones solares propias.

El presidente evidenció que la transformación económica busca un equilibrio entre la producción humana y la naturaleza.

Impulso a la movilidad eléctrica y el capital ferroviario

Petro anunció que el salto hacia la movilidad eléctrica es una prioridad nacional. En este sentido, destacó que los desarrollos de la red férrea nacional, aunque financiados por el Estado, deben abrirse a nuevas formas de capital fijo.

El mandatario propuso la participación de los fondos pensionales en estos proyectos de infraestructura ferroviaria, permitiendo que el ahorro de los trabajadores impulse la modernización del transporte y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Cifras

El reporte de la Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME- con corte a enero de 2026 agrega:

• 3.717,1 MW provienen exclusivamente de energía solar (15,9% de la matriz total).

• Colombia ha evitado la emisión de 7 millones de toneladas de CO2.