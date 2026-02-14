Fiscalía y Ejército hicieron extinción de dominio a dos bienes pertenecientes al Bloque Norte de las AUC

En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas de la Décima Tercera Brigada, en una operación interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación, propinaron un contundente golpe a la estructura criminal conocida como Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Lea también: El video clave del sicario de traje: así fue el asesinato del empresario y su escolta en Chapinero frente a reconocido gimnasio

Tras meses de labores investigativas y de inteligencia militar, Comandos del Gaula Militar Cundinamarca y del Batallón de Fuerzas Especial Urbanas N.º 5, en coordinación con agentes del CTI, realizaron un allanamiento y la extinción de dominio de dos bienes inmuebles en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Los bienes correspondientes a un apartamento y un parqueadero estarían avaluados en cerca de 500 millones de pesos, golpeando así las finanzas ilícitas de este grupo armado ilegal.

Cruce de disparos y 40 minutos de persecución: Policías se enfrentaron a ladrones de una camioneta de alta gama

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue abordada por cuatro delincuentes armados cuando salía de un establecimiento de comercio. Bajo intimidación con arma de fuego, los sujetos la despojaron del vehículo y emprendieron la huida.

La rápida reacción de las autoridades permitió activar de inmediato el plan candado. Un uniformado adscrito a la Seccional de Tránsito y Transporte, que se movilizaba por la avenida de Las Américas con carrera 60, detectó el vehículo circulando a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas. Al impartir la orden de detención, el conductor hizo caso omiso, lo que dio inicio a una persecución que se prolongó por más de 40 minutos.